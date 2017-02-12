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İsviçre’de Üçüncü Nesle Kolay Vatandaşlık

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İsviçre’de Üçüncü Nesle Kolay Vatandaşlık
İsviçre'de yapılan halk oylamasından "evet" çıkmasıyla birlikte, İsviçre'de yaşayan 25 yaş altı üçüncü nesil göçmenlere vatandaşlık verilmesi...

İsviçre'de yapılan halk oylamasından "evet" çıkmasıyla birlikte, İsviçre'de yaşayan 25 yaş altı üçüncü nesil göçmenlere vatandaşlık verilmesi kolaylaştı.

İsviçre Halkı bugün sandık başında kararını verdi. İsviçre halkı bugün yapılan referandumda "Üçüncü Nesil Kolaylaştırılmış Vatandaşlık Hakkı" , "Kurumlar Vergisi Reformu Yasası 3" ve "Ulusal Karayolları ve Kentleşme Trafiği Fonu" hakkında sandıkta kararını verdi. "3. Nesil Kolaylaştırılmış Vatandaşlık Hakkı" halk oylaması yüzde 60 "evet" alırken, yüzde 40 "hayır" oyları ile kabul edildi. Hayır oyları Kanton Thurgau, St.Gallen, Schwyz, Obwalden, Glarus ve Uri kantonlarında daha çok çıkarken, diğer tüm kantonlar da kabul gördü. Halk oylamasından "evet" çıkmasıyla birlikte, İsviçre'de yaşayan 25 yaş altı üçüncü nesil göçmenlere vatandaşlık verilmesi kolaylaştı. Söz konusu grup, İsviçre'de doğmuş ya da İsviçre vatandaşı olmuş en az bir büyükanne ya da büyükbabaya sahip göçmenleri kapsıyor. Söz konusu göçmenler bazı bürokratik işlemlerden muaf tutulacak.

"Hayır'cı SVP'nin afişlerine tepki

"Üçüncü Nesil Kolaylaştırılmış Vatandaşlık Hakkı" halk oylaması İsviçre Halk Partisi SVP dışında tüm siyasi partiler desteklemişti. SVP'nin peçe giymiş ve sadece gözleri görünen bir kadını gösteren ve üzerinde seçmenlere "kontrolsüz vatandaşlığa" karşı çıkmaları çağrısı yapan afişleri tepki çekmişti. Ancak referandum öncesi İsviçre Halk Partisi SVP, tartışmalı bir kampanya yürütmüştü. SVP peçeli afişleriyle oylamanın radikal İslamcıların İsviçre vatandaşı olmasına yol açabileceği gerekçesini savunmuştu. Diğer siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri SVP'yi Müslümanlara karşı bir duyguyu körüklemek istemekle suçladı.

Halk oylamasının kabul görmesiyle birlikte 25 yaş altı yaklaşık 60 bin kişi daha kolay İsviçre vatandaşlığı elde edebilecek. Kolaylaştırılmış ve hızlı vatandaşlık hakkı kazanacak olanların yüzde 60'ını İtalyanlar oluşturuyor. Bunu Balkan ülkeleri vatandaşları ile Türkler izliyor.

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