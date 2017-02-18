İsviçreli İrene, Aşığı Olduğu Side’de Toprağa Verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta kansere yenik düşen 66 yaşındaki İsviçre vatandaşı İrene Yvonne Dinkel, isteği üzerine Side'de toprağa...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta kansere yenik düşen 66 yaşındaki İsviçre vatandaşı İrene Yvonne Dinkel, isteği üzerine Side'de toprağa verildi.

10 yıldır Manavgat'ın Side Mahallesinde tatilini geçiren ve son 3 yıldır ise kış aylarının tamamında arkadaşı Serdar Er'e ait evde kalan İrene Yvonne Dinkel, son 1 yıldır kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek 9 Şubat tarihinde hayata gözlerini yumdu. İrene Yvonne Dinkel'in ölüm haberini alarak Türkiye'ye gelen kız kardeşi Astrd Grob, kardeşinin Side'ye olan hayranlığını göz önünde bulundurarak Side'de toprağa verilmesine karar verdi. Kararını hayata geçirmek için girişimlerde bulunan Astrd Grob, gerekli izinlerin alınmasının ardından Alanya'da bulunan bir cenaze firmasıyla irtibata geçti ve kardeşini Side Mezarlığında toprağa verdi.

Mezarına memleketinden getirilen toprak da atıldı

İrene Yvonne Dinkel'in, Papaz Klaus Dörre'nin duası eşliğinde gerçekleşen cenaze törenine kız kardeşinin yanı sıra Side'de bulunan İsviçreli ve Türk arkadaşları katıldı. Dörre'nin cenaze sırasındaki konuşmaları karşısında duygulanan Astrd Grob'un gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken, mezara kırmızı ve beyaz güllerle birlikte memleketinden getirilen toprak atıldı.

Papaz Klaus Dörre'nin duasını tamamlamasının ardından İrene Yvonne Dinkel'in arkadaşı Serdar Er ve kız kardeşi Astrd Grob'un isteği üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde görevli imam Sefer Agca dua etti.

Kız kardeşinin tam anlamıyla Side aşığı olduğunu, 10 yılı aşkın bir süredir Side'ye tatil için geldiğini belirten Astrd Grob, "Kardeşim emekliliğini Side'de geçirmek isterdi. İsviçre'de bir restoranda satış elemanı ve garson olarak görev yaptı. 2004 yılında oğlunu kazada kaybedince rahatsızlandı ve işi bıraktı. 4-5 yıldır şeker hastası olan kardeşimin 1 yıl önce akciğer kanseri olduğu öğrenildi. Side'nin havasının kendisine iyi geldiğini belirterek kış aylarında 7-8 ay Side'de yaşamaya başladı. Burada İsveç ve diğer ülkelerden özellikle de Türk bir çok arkadaşı oldu. Ölümü daha düşünmemiş ki bir vasiyeti olmadı. Ama ben kardeşimin Side'ye olan sevgisini, buradaki arkadaşlarını düşünerek Side'de toprağa verilmesinin uygun olacağını, kardeşimin burada huzur içerisinde uyuyacağını düşündüm" dedi.