İşyeri Yanan Esnafın Yarasını Sardılar

22 Ocak'ta sobadan çıkan yangın sonrası işyeri büyük oranda hasar gören İbrahim Varol'un Kuru Temizleme işletmesini hayırseverler tamamen yeniledi.

22 Ocak'ta sobadan çıkan yangın sonrası işyeri büyük oranda hasar gören İbrahim Varol'un Kuru Temizleme işletmesini hayırseverler tamamen yeniledi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve hayırseverlerin yardımlarıyla kısa sürede işyerini yeniden hizmete açan İbrahim Varol, büyük mutluluk yaşadığını belirterek destek ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Yangın sonrası İbrahim Varol'a ait işyerini ziyareti esnasında esnaflara çağrıda bulunarak işyerlerini sigorta yaptırmalarını isteyen Kaymakam Turan, "Allah korusun, bu tür üzücü hadiseler karşısında esnaflarımız tedbirlerini almalılar. Esnaflarımızın işyerlerini sigorta yaptırarak bu tür üzücü olaylara karşı önlem almaları çok önemlidir" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan, yangın sonrası yenilenerek hizmete giren Kuru Temizleme dükkânını ziyaret ederek Varol'dan işyerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Beraberinde Aslanpaşa Mahallesi Muhtarı Yasin Şahin ile birlikte yenilenen kuru temizleme dükkânında incelemelerde bulunan Kaymakam Turan, bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yenilenen işyerine hem sigorta hem de kamera sistemi yaptırdığını belirten İbrahim Varol, bu arada işyerine astığı afişte yazdığı "Yitirdiğim servetime gözyaşlarımla baktım. Sağ olsun dostlarımın sayesinde ayağa kalktım" sözleri görenleri tebessüm ettirdi.