İşyerinden Hırsızlık Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Kars'ta bir işyerinden yaklaşık 40 bin TL.'lik malzeme çalan 1kişi tutuklandı.

Kars'ta bir işyerinden yaklaşık 40 bin TL.'lik malzeme çalan 1kişi tutuklandı.

Erzurum Yolu kavşağında İnşaat malzemeleri bulunan bir işyerinde hırsızlık olayı meydana gelmiş, iş yeri sahibi beyanında zararının 40.000 TL olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan ve çalınan malzemelerin taşındığı araç tespit edilmiş, yapılan operasyon neticesinde olayı gerçekleştiren bir erkek şahıs olayda kullandığı araç ve çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelinin 2016 yılı Aralık ayında 200 adet akü hırsızlığından firari olarak arandığı tespit edilmiş olup Şüpheli şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından 2 ayrı Hırsızlık suçundan mevcutlu olarak Adli Makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.