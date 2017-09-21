  • BIST 104.281
  • Altın 145,445
  • Dolar 3,5051
  • Euro 4,1748
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 36 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

İşyerinden Hırsızlık Yapan 1 Kişi Tutuklandı

» »
İşyerinden Hırsızlık Yapan 1 Kişi Tutuklandı
Kars'ta bir işyerinden yaklaşık 40 bin TL.'lik malzeme çalan 1kişi tutuklandı.

Kars'ta bir işyerinden yaklaşık 40 bin TL.'lik malzeme çalan 1kişi tutuklandı.

Erzurum Yolu kavşağında İnşaat malzemeleri bulunan bir işyerinde hırsızlık olayı meydana gelmiş, iş yeri sahibi beyanında zararının 40.000 TL olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan ve çalınan malzemelerin taşındığı araç tespit edilmiş, yapılan operasyon neticesinde olayı gerçekleştiren bir erkek şahıs olayda kullandığı araç ve çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelinin 2016 yılı Aralık ayında 200 adet akü hırsızlığından firari olarak arandığı tespit edilmiş olup Şüpheli şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından 2 ayrı Hırsızlık suçundan mevcutlu olarak Adli Makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırıkkale Ghsim’de Kan Değişimi21 Eylül 2017 Perşembe 15:33
  • Jandarma’dan Okullara Güvenlik Önlemi21 Eylül 2017 Perşembe 15:28
  • Minikler Masal Kahramanları İle Buluşuyor21 Eylül 2017 Perşembe 15:28
  • Su Sporları İçin Kayıt Tarihleri Belli Oldu21 Eylül 2017 Perşembe 15:28
  • Başkent’te Erzurum Rüzgârı Esiyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:53
  • Başkan Yılmaz, Kırsala Ağırlık Veriyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:53
  • Yukarı Mahalle Tarihi Pazar Yeri Tatilcilerin Uğrak Yeri Oldu21 Eylül 2017 Perşembe 14:48
  • Başbakandan İlham Aldı, Film Yaptı21 Eylül 2017 Perşembe 14:43
  • Söke’de Madde Bağımlısı Umut Hayata Yeniden Başlıyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:38
  • Büyükşehir Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti