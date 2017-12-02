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İşyerine Dün Hırsız, Bugün Araba Girdi

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İşyerine Dün Hırsız, Bugün Araba Girdi
Esenyurt'ta dün işyerine giren hırsızın ardından bugün alkollü kişinin kullandığı araç girdi.

Esenyurt'ta dün işyerine giren hırsızın ardından bugün alkollü kişinin kullandığı araç girdi. İşyerinde hasar oluşurken olaya karışan kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay, 00. 30 sıralarında Esenyurt Hadımköy Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir sürücünün kullandığı 34 FA 2904 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı takla atmaya başladı. Birkaç takla atan araç yol kenarında bulunan bir işyerine girdi. Araçta bulunan kişiler araçtan çıkarak hemen olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve işyeri sahibini haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Olay yerine çekici çağrıldı. Çağrılan çekici ile araç işyerinden çıkarıldı. Çıkarılan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

İşyeri sahipleri işyerini temizledi

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine işyeri sahibi ve çalışanları hemen işyerine geldi. Durumu gören çalışanlar şaşkınlık içinde aracın içerde olduğunu gördü. Aracın çekilmesinin ardından çalışanlar işyerinin içerisini temizledi.

"Dün hırsız, bugün araç girdi"

İşyeri çalışanı Yılmaz Çalı, "Akşam işyerini kapattıktan sonra haber geldi. İşyerimize araç girdiğine dair. Buraya geldik, dükkan bu halde. Araç sahipleri aracı bırakıp kaçmış. Sonra ekip geldi aracı çekti gitti. Dükkanın hali bu. Dün akşam da hırsız girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını çaldı, gitti. Bugün de araç girdi. İki günde üst üste aynı şeyi yaşadık" ifadelerini kullandı.

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