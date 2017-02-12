İtalya Ve Rusya’dan Uzaya Yatırım

İtalya ve Rusya'nın gezegenleri daha iyi tanımaya yönelik ortak bir proje hazırladığı bildirildi.

İtalya ve Rusya'nın gezegenleri daha iyi tanımaya yönelik ortak bir proje hazırladığı bildirildi.

Rusya ve İtalya, gezegenleri daha iyi tanımaya yönelik ortak bir proje hazırlıyor. İtalya adına açıklama yapan Sauro Addidati, İtalya'da 20 üniversite ve girişimcinin bir araya gelerek proje için 40 milyon euro fon ayırdığını ifade etti. Moskova'da İtalya ve Rusya tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sauro, "Ülke, proje için 40 milyon euro bütçe ayırdı" dedi. İtalya'nın farmakoloji, teknolojik ve mediko-biyolojik problemlerin çözümüne yönelik sahip olduğu tecrübe ile projeye destek vereceğini ifade eden Sauro, "Ortak teknolojik bilgi birikimine dayanarak, bir uzay uçuşunda yalnızca bilimsel amaçlarla değil aynı zamanda ticari hedefler için de uygulanacak yeni teknolojiler geliştirebildik" ifadelerini kullandı.

Japonya, Fransa ve Almanya'nın da projede yer almak istediği aktarıldı.