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İtalyan Öğrenciler Evliya Çelebi Yolunu Fotoğrafladı

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İtalyan Öğrenciler Evliya Çelebi Yolunu Fotoğrafladı
Evliya Çelebi yolunun İnegöl bölgesinde yürüyüş yapan İtalyan öğrencilerin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi görücüye çıktı.

Evliya Çelebi yolunun İnegöl bölgesinde yürüyüş yapan İtalyan öğrencilerin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi görücüye çıktı.

"Avrasya Yolu Fotoğraf Sergisi" İnegöl Kent Müzesi'nde açıldı. İlki geçen hafta Eğirdir'de yapılan serginin ikincisi İnegöl halkıyla buluştu. 31 Ocak tarihine kadar gezilebilecek serginin açılışına Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Evliya Çelebi yolunu adım adım dolaşarak rotasını belirleyen İngiliz tarihçi Dr. Caroline Finkel, son zamanlarda İnegöl'e sıkça geldiklerini ifade ederek, "Yürüdük, merkezi gezdik. 14 köyden geçtik, muhtarlar ve halkla konuştuk. Ne kadar hoş olduğunu anlatamam. Her zaman hava güzel değildi. Bazen yağmur yapıyordu ama bizim için hiç önemli değil. Çok zevk aldık. Çok keyifliydi. Sizin yöreniz inanılmaz güzel. Bu güzel memleketinizi epey gezdik" dedi.

Başkan Alinur Aktaş da, "Ben ümit ediyorum ki İnegöl için özel bir turizm kalemi olacak. İlçemizin sahip olduğu güzellikler daha çok tanınacak. Bu güzellikleri İnegöllülerle buluşturduk. Hepsinin ayrı bir önemi var" dedi.

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