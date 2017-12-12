İtfaiye Ekiplerine Önce Hatalı Park Ardından İnşaat Kamyonu Engeli

İstanbul Şişli Feriköy'de bir binada çıkan yangına giden itfaiye ekipleri, sokakta hatalı şekilde park edilen araç ile beton saksı engeline takıldı.

İstanbul Şişli Feriköy'de bir binada çıkan yangına giden itfaiye ekipleri, sokakta hatalı şekilde park edilen araç ile beton saksı engeline takıldı. Dakikalar sonra sürücüler araçlarını çekerken itfaiye ekipleri bu kez inşaat için yük indiren kamyon nedeniyle olay yerine gitmekte zorlandı. Yangının büyük olmaması faciayı önlerken olay sırasında çevrede hareketli dakikalar yaşandı.

Şişli Feriköy Batı Sokak'ta bulunan 6 katılı bir binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre yangının bulunduğu sokağa giremedi. Yol kenarında park halindeki araçlar ve beton saksı engeline takılan itfaiye ekipleri araçtan inip yangın tüpleriyle koşarak olay yerine ulaşmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri araç sahiplerini aramaya koyuldu

Yangına müdahale etmek üzere sokağa gelen bazı itfaiye ekipleri çevrede hatalı park yapan araç sürücülerini aramaya koyuldu. Yaşanan hareketli anların ardından, olay yerine dakikalar sonra gelen bir sürücünün aracını çekmesiyle itfaiye aracı sokağa girerek ilerlemeye çalıştı. Ancak bu sefer de sokakta 8 katlı bir inşaata malzeme indiren kamyonlar geçit vermedi.

Öte yandan, yangının büyük olmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.