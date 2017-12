İtfaiye Erine Anlamlı Ödül

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleşen bir intihar vakasına müdahale ederek 3 katlı bir evin çatısına çıkarak intihara kalkışan 45 yaşındaki vatandaşın...

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleşen bir intihar vakasına müdahale ederek 3 katlı bir evin çatısına çıkarak intihara kalkışan 45 yaşındaki vatandaşın hayatını kurtaran itfaiye eri Uğurcan Özergin'e plaket takdim edildi. İntihar anında vatandaşı son anda kemerinden yakalayan Özergin, "Benim yerimde kim olsaydı aynısını yapardı. Bir can kurtarmayı Allah bana nasip etti. Bir kişinin hayatını kurtardığımız için çok mutluyum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sakarya'da vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor. Son olarak Erenler ilçesinde gerçekleşen bir intihar vakasına müdahale eden itfaiye teşkilatı, 3 katlı bir evin çatısına çıkan 45 yaşındaki vatandaşın hayatını kurtardı. Olayın kahramanı olan ve vatandaşın canını kurtaran Özergin, göstermiş olduğu üstün dikkat ve çabasıyla Sakaryalıların takdirini kazandı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, Uğurcan Özergin'e Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu adına plaket takdim etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "İtfaiye teşkilatımıza yakışır bir şekilde dikkat ve gayret ile mutlak bir hayat kurtaran Uğurcan arkadaşımızı kutlarım. Başta haberdar olduğunda duygulanan ve gururlanan aynı zamanda da arkadaşımızın bu tür fedakarhane gayretlerinde kendi güvenliklerini de sağlaması konusunda bizleri uyaran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu adına bu plaketi vermek beni de çok onurlandırdı. Biz; Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, Daire Başkanları ve itfaiye personelimize kadar 7/24 halkımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.

Uğurcan Özergin, "23 yaşında Adapazarı'nda doğdum. Burada büyüdüm ve burada yaşıyorum. 3 senedir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatında görev yapmaktayım. Çocukluktan beri itfaiyeye merakım vardı ve itfaiyeci olmak istiyordum. Okulumu da bu meslek üzerine okumaya karar verdim ve Kocaeli Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Okulu'ndan mezun oldum. Allah nasip etti Sakarya'da memleketimde itfaiyeci oldum. Elimden geldiğince mesleğimizi icra etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Olay anını ve vatandaşı kurtarma hikayesini paylaşan Uğurcan Özergin, "Olay günü itfaiyede nöbetimizi tutarken bir anons geldi. Erenler Yeni Mahalle 2023 numaralı sokakta 45 yaşındaki bir vatandaşımız intihar girişiminde bulunmuş. Anonsun ardından hemen garajımıza koştuk. Hızlı bir şekilde olay mahalline intikal ettik. Biz tüm teçhizatımız ile oradaydık. Emniyet görevlileriyle vatandaşı ikna sürecine başladık. Bu arada gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Hava yastıklarımız tüm ekip arkadaşlarım ve itfaiye araçlarımızın merdivenleri ile hazırlıklıydık. Vatandaş psikolojik olarak aşırı yıpranmış olduğundan ikna süreci pek verimli geçmedi ve herhangi bir olay olabileceği ihtimali üzerine 2 itfaiyeci ve emniyet görevlilerimizle çatıya çıktık. Ardından bu kişi birden atlamaya kalkıştı. O an ani bir refleks ile vatandaşımızı arka kemer kısmından yakaladım. Beklemede kaldım, onu yukarı çekmek istedim. Sağ olsun emniyet görevlilerimiz de ayaklarını sabitledikten sonra o kişiyi güvenli bölgeye aldık" ifadelerini kullandı.

"Sakarya'nın nöbetindeyiz"

Özergin, "Bu olayın şahsıma mal edilmesinden ziyade, teşkilatımızdan herkes orada aynı hareketi yapardı. Biz Sakarya itfaiyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Hepimiz işimizi severek yapıyoruz. O an ben oradaydım. Bir can kurtarmayı Allah bana nasip etti. Bir kişinin hayatını kurtardığımız için çok mutluyum. Sakarya itfaiye teşkilatı olarak 7 gün 24 saat görev yapıyor, nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızın canı ve malı için her dakika işimizin başındayız. Yeni binamız ve tam teçhizat ekipmanlarımız ile Sakarya'nın nöbetindeyiz. Sakarya'da itfaiyede çalışmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Bize bu imkânları sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'na, Daire Başkanımıza, müdürlerime ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.