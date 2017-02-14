  • BIST 88.082
  • Altın 144,216
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

İtfaiyeci Eşine Yangın Tüpü Hediye Etti

» »
İtfaiyeci Eşine Yangın Tüpü Hediye Etti
Adana'da yaşayan Gül Güleç, itfaiyeci olan eşinin Sevgililer Günü'nü yangın tüpü hediye ederek kutladı.

Adana'da yaşayan Gül Güleç, itfaiyeci olan eşinin Sevgililer Günü'nü yangın tüpü hediye ederek kutladı.

Adana'da yaşayan Gül Güleç , itfaiyeci olan kocasına Sevgililer Günü'nde yangın tüpü hediye etti. İtfaiyeci eşi olmanın zor olduğu söyleyen Gül Güleç, "Göreve gittiklerinde ister istemez aklımız eşimizde kalıyor. Ama ertesi gün eve geldiğinde bayrammış gibi her zaman bunu yaşıyoruz. Her mesleğin olduğu gibi itfaiyecilerinde zor anları var. İtfaiyeci eşi olduğum için, eşime en uygun hediyeyi yangın tüpü olarak düşündüm ve hediye ettim.

Sevgililer Günü bir olmamalı bence, tüm yıl boyunca herkes birbirini sevgi ve saygıyla bağlanmalı, iki kişi arasında değil tüm arkadaşlarımız ve ailemizle bu bağın güçlü olması gerekir" dedi.

"İtfaiyeci olarak duygulandım"

Adana itfaiyesinde vardiya sorumlusu olan Halil Güleç de, eşinin hediyesi karşısında duygulandığını belirtti. Güleç, "Mesleğimle alakalı bir hediyeyi kabul etmiş oluyorum. Değişik bir duygu, itfaiyecinin hediyesi demek ki itfaiye tüpü olurmuş. Sevgililer günü aslında, yılda bir var olan bazen anılarımızı paylaştığımız bir hediye verdiğimiz romantizm yaşadığımız, evlilikleri renklendiren bir gün olarak görüyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Polis Öner’in Cenazesi Havran’a Getirildi14 Şubat 2017 Salı 18:08
  • Gaziye Ayıptan Dönüldü14 Şubat 2017 Salı 17:43
  • Kaymakam Sezgin Toprağa Verildi14 Şubat 2017 Salı 17:38
  • 1 Tır Yardım Halep İçin Yola Çıktı14 Şubat 2017 Salı 17:23
  • El Bab Şehidi Kocaeli’ye Uğurlandı14 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Yolcu Kalp Krizi Geçirdi, Uçak İstanbul’a Acil İndi14 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Gaziantepli Kadınlar Şehitler İçin Mevlit Okuttu14 Şubat 2017 Salı 17:08
  • Adana’da Animasyonlu Sevgililer Günü Kutlaması14 Şubat 2017 Salı 16:53
  • Sevgililer Gününde İkiz Bebek Sevinci14 Şubat 2017 Salı 16:48
  • Göl Üzerindeki Adaya Yürüyerek Gidiyorlar14 Şubat 2017 Salı 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti