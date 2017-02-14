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İtfaiyeciden, Yangın Merdiveninden Evlilik Teklifi

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İtfaiyeciden, Yangın Merdiveninden Evlilik Teklifi
Niğde'de Sevgililer Günü'nde bir itfaiyeci, sevgilisine, balkona uzatılan itfaiye merdiveninde evlilik teklifinde bulundu.

Niğde'de Sevgililer Günü'nde bir itfaiyeci, sevgilisine, balkona uzatılan itfaiye merdiveninde evlilik teklifinde bulundu.

İlginç evlilik teklifi, Niğde Merkez Ethem Onbaşı Caddesi'nde yapıldı. Sevgililer Günü'nde İtfaiye aracı ile sevgilisinin evinin önüne gelen itfaiyeci İdris Şener, sevgilisi Gamze Demirdelen'in üçüncü kattaki evine itfaiye aracının merdiveni ile çıkarak pankart açtı. Şener, büyük bir şaşkınlıkla balkona çıkan Gamze Demirdelen'e, "Seni seviyorum, benimle evlenir misin" dedi. Karşısında sevgilisi İdris Şener'i gören genç kız, duygusal anlar yaşayarak "evet" cevabını verdi. Bu sırada itfaiye ekibince havai fişek atıldı.

İtfaiye eri İdris Şener sevgilisi Gamze Demirdelen'e "Sana ömrünün en güzel hediyesini veriyorum" diyerek Türk bayrağını verdi. Bayrağı Alan Gamze Demirdelen ise bayrağı üç kez öperek ömrünün sonuna kadar saklayacağını söyledi.

İtfaiye eri İdris Şener, "Herkes gibi bizde sevgililer günün kutlayalım dedik. Çıktığımız bu güzel evlilik yolunda bir düşüncem vardı. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla da böyle bir evlenme teklifi yapmak istedim. Bu çıktığımız yolda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Faruk Akdoğan'a, başkan yardımcılarımıza, kurum müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gamze Demirdelen, "Bugün Sevgililer Günü'ydü. Aslında biz kutlamıştık. Hiç beklemediğim bir şeydi. Yaptığı sürpriz karşısında çok şaşırdım ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sürprizinden çok mutlu oldum. İdris benim hayatımın anlamı ve iyi ki var" diye konuştu.

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