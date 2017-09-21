İtfaiyecilere Tatlı Süpriz

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek Dünya İtfaiye Şampiyonasına hazırlanan İzmirli İtfaiyeciler, sıkı antrenman programı arasında...

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek Dünya İtfaiye Şampiyonasına hazırlanan İzmirli İtfaiyeciler, sıkı antrenman programı arasında tatlı bir sürprizle karşılaştı. 5 aydır soluk soluğa çalışan ekibi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, itfaiyecilere baklava ikram edip, "Yarışmanın sonu da böyle tatlı bitsin" dedi.

Önümüzdeki hafta başında İzmir'de başlayacak Dünya İtfaiye Şampiyonasına hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı, Toros Eğitim Merkezindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 5 ay önce başlattıkları antrenmanlarına yoğun sıcaklarda bile ara vermeyen milli itfaiyeciler, zorlu etaplardan oluşan parkurlardaki üstün performanslarıyla görenlere parmak ısırtıyor.

25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek şampiyonadaki iddiasını açıkça ortaya koyan İzmir ekibi, nefes kesen tempo içinde karşılaştıkları "tatlı" bir sürprizle daha da motive oldu. Antrenmanı izlemeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran'ın ikram ettiği baklavaları yiyen sporcu itfaiyeciler, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Genel Sekreter Gökçe ise, "Sizlerden çok umutluyuz; güzel sonuçlar bekliyoruz. Tatlı yiyelim, yarışmanın sonu da tatlı bitsin" diye konuştu.

İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel de, şampiyonaya 10 erkek ve 10 kadın sporcu olmak üzere 20 kişilik bir ekiple katılacaklarını söyledi.