  • BIST 105.040
  • Altın 146,309
  • Dolar 3,5157
  • Euro 4,1784
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 25 °C

İtfaiyecilere Tatlı Süpriz

» »
İtfaiyecilere Tatlı Süpriz
25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek Dünya İtfaiye Şampiyonasına hazırlanan İzmirli İtfaiyeciler, sıkı antrenman programı arasında...

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek Dünya İtfaiye Şampiyonasına hazırlanan İzmirli İtfaiyeciler, sıkı antrenman programı arasında tatlı bir sürprizle karşılaştı. 5 aydır soluk soluğa çalışan ekibi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, itfaiyecilere baklava ikram edip, "Yarışmanın sonu da böyle tatlı bitsin" dedi.

Önümüzdeki hafta başında İzmir'de başlayacak Dünya İtfaiye Şampiyonasına hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı, Toros Eğitim Merkezindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 5 ay önce başlattıkları antrenmanlarına yoğun sıcaklarda bile ara vermeyen milli itfaiyeciler, zorlu etaplardan oluşan parkurlardaki üstün performanslarıyla görenlere parmak ısırtıyor.

25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek şampiyonadaki iddiasını açıkça ortaya koyan İzmir ekibi, nefes kesen tempo içinde karşılaştıkları "tatlı" bir sürprizle daha da motive oldu. Antrenmanı izlemeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran'ın ikram ettiği baklavaları yiyen sporcu itfaiyeciler, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Genel Sekreter Gökçe ise, "Sizlerden çok umutluyuz; güzel sonuçlar bekliyoruz. Tatlı yiyelim, yarışmanın sonu da tatlı bitsin" diye konuştu.

İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel de, şampiyonaya 10 erkek ve 10 kadın sporcu olmak üzere 20 kişilik bir ekiple katılacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3. Ordu Komutanı’ndan Vali Yıldırım’a Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 10:28
  • 18 Çocuğa Coşkulu Sünnet Töreni21 Eylül 2017 Perşembe 10:23
  • İtfaiyecilere Tatlı Süpriz21 Eylül 2017 Perşembe 10:23
  • Torbalı’daki Toki İnşaatı Gün Geçtikçe Yükseliyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:18
  • Demirçay-avcılar Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:18
  • Eyüp’te Nitelikli Rehberlik İçin Önemli Adım21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Kırtık Deresindeki Çalışma Mahalle Sakinlerini Sevindirdi21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Emekli Maaşıyla Evde 80 Hayvan Besliyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Agad’tan Müdür Çelik’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Memurlar Eş İle İş İkileminde Bırakılmayacak21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti