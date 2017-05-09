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İtfaiyecilerin Koç Ödüllü Voleybol Turnuvası

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İtfaiyecilerin Koç Ödüllü Voleybol Turnuvası
Adana'da yangın, trafik kazaları ve doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, bu kez koç...

Adana'da yangın, trafik kazaları ve doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, bu kez koç ödüllü voleybol turnuvasında kıyasıya mücadele verdi. 16 takımın katıldığı Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1. Geleneksel Voleybol Turnuvası'nda şampiyonluğu Merkez A Vardiyası elde etti ve 75 kiloluk koçu kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sporun gücüyle birlik, beraberlik ve kaynaşmayı pekiştirmek amacıyla 1. Geleneksel Voleybol Turnuvası düzenledi. 8 Nisan'da başlayan turnuvada 16 takım mücadele verdi. Eleme usulü yapılan turnuvada Merkez A Vardiyası ve Merkez C Vardiyası final maçında karşılaştı. Heyecan dolu maçı 3-2 kazanan Merkez A Vardiyası, turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon Merkez A Vardiyası takımına turnuvanın ödülü olan koç, kupa ve madalyaları Daire Başkanı Fahri Durukan alkışlar eşliğinde verdi. Turnuvanın 2'ncisi Merkez C Vardiyası ve 3'üncülükle yetinen Fatih Şube'ye de kupaları ve madalyaları törenle verildi.

Daire Başkanı Fahri Durukan, itfaiye personelinin moral ve motivasyonunu güçlendirmek amacıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatıyla organize ettiklerini voleybol turnuvasının geleneksel olacağını belirtip, her yıl tekrarlanacağını belirtti.

75 kiloluk koçu kazanan Merkez A Vardiyası itfaiyecileri, mesai arkadaşlarıyla birlikte kendilerine mangal ziyafeti çekeceklerini belirttiler.

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