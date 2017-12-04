İtfaiyeden Engellilere Hediye

Mardin itfaiyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Mardin itfaiyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Mardin itfaiyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Mardin İtfaiye Şube Müdürü Erkan Irmak, "Bizim görevimiz, sadece yangınlara müdahale etmekle sınırlı değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde bulunan her bireye saygı duyuyoruz, 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşımızla bir araya gelip onları sevindirmek bize huzur verdi" dedi.

Hediyesini alan çocuklardan Artuklu İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye memuru Rıdvan Olğaç'ın engelli oğlu Aslan, itfaiye memurlarına teşekkür etti.