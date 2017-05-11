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İTHAL 'KUŞ GRİBİ' TEHDİTİ KORKUTTU

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İTHAL 'KUŞ GRİBİ' TEHDİTİ KORKUTTU
Samsun'a yurt dışından göç eden kazlarda görülen 'kuş gribi' kümesleri etkiledi. Kavak, Havza ve Bafra'da tüm kümeslerde aşılama ile tehdit kontrol altına alındı.

Samsun'un Bafra İlçesi'nde yaklaşık dört ay önce kaz ve tavukların toplu olarak telef olmasının nedeni ortaya çıktı. Göç yoluyla gelen kazlarda kuş gribine rastlandı. Bafra'nın yanı sıra Havza ve Kavak'taki kümesleri etkiledi. Tarım İl Müdürlüğü durumu fark edince  'alarm durumuna geçti ve  aşılama çalışması başlattı'. 

Samsun kuş gribinde 'erken fark edilmesiyle' birlikte büyük bir tehlike atlattı. Bafra'da meydana gelen kaz ve tavuk ölümleri nedeniyle baştılan çalışma 'ithal kuş gribi' tehlikesi olduğunu ortaya çıkardı. Yurt dışından Samsun'a göç eden kazlardan yayılma gösteren kuş gribi, erken fark edilince, Bafra, Havza ve Kavak'ta kümes hayvanlarında belirtiler görülmesi üzerine Tarım İl Müdürlüğü'nün hummalı bir çalışma başlattığı öğrenildi. 

kus-olumleri-(hasan-tutuncu).jpgSZO: BAFRA, HAVZA VE KAVAK'TA İHBARLAR VAR
Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, "Yurt dışından Samsun'a göç yoluyla gelen kazlarda bu hastalık görüldü. Önce Bafra'da ölümler yaşandı. Orada aşılama çalışması yapıldı ve hayvanlar gömüldü. Sonra Havza ve Kavak'ta bazı vakaların görüldüğü duyumunu aldık. İlçe Tarım ekipleri çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor "dedi. 

kus-olumleri-(nail-kirmaci).jpgİL TARIM: AŞILAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR 
Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı ise, tavuk hastalıklarını kuş gribi olarak isimlendirmediklerini belirterek, "Biz bir vaka ile karşılaşmadık. Kanatlı hayvanların yakalanabileceği hastalıklara karşı mücadele çalışmaları sürdürüyoruz. Şuanda ekiplerimiz sahada aşılama çalışmalarını gerçekleştiriyor" diyerek kafaları karıştırdı.

Zekeriya FIRAT 

kus-olumleri-(4).jpgkus-olumleri-(1).jpgBu sene Ocak ayında Bafra ilçesinde toplu hayvan ölümleri yaşanmıştı. 
kus-olumleri-(kupur).jpg15 OCAK 2017  

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