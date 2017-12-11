  • BIST 109.166
  • Altın 153,787
  • Dolar 3,8247
  • Euro 4,5082
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 10 °C

İto Başkanı Çağlar’ın Cenazesi Yarın Toprağa Verilecek

» »
İto Başkanı Çağlar’ın Cenazesi Yarın Toprağa Verilecek
Kalp krizi nedeniyle sabaha karşı hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Kalp krizi nedeniyle sabaha karşı hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın cenaze töreni ile ilgili İTO'dan açıklamada yapıldı. Açıklamaya göre Çağlar'ın cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkinci El Oto Esnafı Kan Ağlıyor11 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Ato Başkanı Baran, İto Başkanı Çağlar’ın Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı11 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Ekim Ayı Cari Açık Rakamları Açıklandı11 Aralık 2017 Pazartesi 09:18
  • Aosb Başkanı Sütcü: "Başarı Hepimizin"11 Aralık 2017 Pazartesi 09:13
  • Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı11 Aralık 2017 Pazartesi 09:13
  • Aile Festivali İbs’ Geri Sayım Başladı11 Aralık 2017 Pazartesi 09:08
  • Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar11 Aralık 2017 Pazartesi 09:03
  • Sanayiciler 2023 İhracat Hedeflerine Endüstri 4.0 İle Ulaşacak11 Aralık 2017 Pazartesi 08:58
  • Günde 12 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor11 Aralık 2017 Pazartesi 08:33
  • Serbest Piyasada Döviz Fiyatları11 Aralık 2017 Pazartesi 08:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti