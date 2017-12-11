İto Başkanı Çağlar’ın Cenazesi Yarın Toprağa Verilecek

Kalp krizi nedeniyle sabaha karşı hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Kalp krizi nedeniyle sabaha karşı hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın cenaze töreni ile ilgili İTO'dan açıklamada yapıldı. Açıklamaya göre Çağlar'ın cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilecek.