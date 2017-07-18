İto, İstihdam Sözünü Tuttu

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, istihdam seferberliği ile İzmir'de 100 bin istihdam sağlayacakları yolunda Cumhurbaşkanı...

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, istihdam seferberliği ile İzmir'de 100 bin istihdam sağlayacakları yolunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a söz verdiklerini hatırlatarak, "1 Ocak-10 Temmuz tarihleri arasında kentimizde 96 bin 521 artı istihdam sağlandı. Bu ay içinde 100 bin kişiye rahatlıkla ulaşırız. Cumhurbaşkanımıza sözümüzü tuttuk" dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin işsizlik olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğinin ilk günden bu yana en büyük destekçilerinden birisi olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta düzenlenen TOBB Ekonomi Şurası'nda istihdam seferberliği başlattığını hatırlatan Demirtaş şöyle konuştu: "O şurada Sayın Cumhurbaşkanımıza, odamızın 75 bin üyesi bulunduğu, her üyemizin en az bir kişi istihdam etmesini sağlayacağımızı ve İzmir'de 100 bin istihdam oluşturacağımızın sözünü vermiştim. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğümüzden 1 Ocak-10 Temmuz tarihleri arasında kentimizde 96 bin 521 artı istihdam sağladığı bilgisini aldık. Hedefe ulaşmamız için 3 bin 479 kişiyi daha istihdam etmemiz yeterli olacak ki bu sayıya da rahatlıkla temmuz ayı içinde ulaşırız. 100 bin rakamını rahatlıkla geçip yılsonu için çok daha fazla fazlasını gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğum sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

"İşsizlik tek haneye inebilir"

Türkiye'de işsizlik rakamlarının da doğru yolda olduklarını gösterdiklerini kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti: "Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 10,5 olarak gerçekleşti. Ocak ayında zirve yapan işsizlik oranı (yüzde 13), istihdam seferberliğinin etkisiyle düşüş eğiliminde. Genç nüfusun işsizlik oranı ise mart ayında yüzde 21,4 iken nisan ayında yüzde 19,8'e indi. Hükümetimizin bu yılbaşından beri istihdama yönelik uyguladığı teşvik ve destekler ile bu rakamlara ulaştık. Bu uygulamaların devamının sağlanmasını, yanı sıra ülkemizde üretimin ve yatırımların artırılmasına yönelik olarak da ilave teşvik ve desteklerin çıkarılmasını diliyoruz. Çift haneye ulaşan işsizlik oranını azaltmak ve rekabet gücümüzü artırmak için istihdam üzerindeki kamusal yükler azaltılmalı, iş ve yatırımın önündeki engeller kaldırılmalı. Bu çalışmalar ve istihdam seferberliğinin de olumlu sonuçlarıyla birlikte yılsonuna kadar işsizliğin tek haneye inebileceği kanaatindeyiz."

Finansman sorunu için de özel çalışmalar

İşsizlikle mücadele için daha fazla üretmek, daha fazla yatırımcı çekmek, daha çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Demirtaş, bir yandan düzenledikleri toplantılar, eğitimler ile devlet teşvikleri hakkında üyelerini bilgilendirdiklerini, diğer yandan da üyelerinin artı istihdam yolunda en büyük engellerinden birisi olan finansman sorunu için de özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kredi protokolleri imzalandı

İTO üyelerinin işlerini geliştirerek istihdam oluşturmalarında yardımcı olmak üzere bankalarla görüşmeler yaparak uygun koşullu kredi protokolleri imzaladıklarını belirten Demirtaş, "Bunun sonucunda bin 598 üyemizin, toplam 199 milyon 554 bin 790 TL kredi kullanmasını sağladık. İşsizlik sorununun en önemli çözüm yollarından birinin de girişimcilik olduğunun farkındayız. Bu anlayışla bu sene odamızdan bütçe ayırarak inovatif proje sahibi girişimcilerimize hibe olarak teşvik verdik. Girişimciler ile yatırımcıları buluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.