İtso’dan Kapı Fuarı’na Ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak, Avrasya Kapı Cam Pencere Fuarı 2017'ye ücretsiz gezi düzenledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak, Avrasya Kapı Cam Pencere Fuarı 2017'ye ücretsiz gezi düzenledi.

Fuar hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Metin Anıl, yıl içerisinde yurtiçi ve yurtdışındaki birçok fuara gezi düzenlediklerini belirterek, üyelerine Türkiye ve dünyadaki diğer firmaları tanıma, iş bağlantıları kurma fırsatı sağladıklarını söyledi. Türkiye'nin güçlü bir ekonomi için, güçlü firmalara ihtiyacı olduğunu kaydeden Metin Anıl, "Eğer dünya pazarlarında söz sahibi olmak istiyorsak, sert rekabet koşullarında ayakta durmak istiyorsak, sektörel gelişmeleri ve üretim teknolojilerini yakından takip etmek zorundayız. Fuarlar, bu anlamda üyelerimiz için önemli bir fırsattır. Bu nedenle İTSO olarak üyelerimizi ilgilendiren her fuara gezi düzenlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

11 Mart Cumartesi günü yapılacak ücretsiz fuar gezisi için en geç 8 Mart 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurulması gerekiyor.