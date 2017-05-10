İtt Modeli Genç Liderler Zirvesi Bakü’de Başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Modeli Genç Liderler Zirvesi Azerbaycan'da başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Modeli Genç Liderler Zirvesi Azerbaycan'da başladı.

Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) tarafından düzenlenen "Uluslararası İİT Modeli Genç Liderler Zirvesi" başladı.

Binlerce geleceğin diplomaları, İslam İşbirliği'nin ortak sorunları, onlara çözümlerin üretilmesi için yıl boyunca bu oyunlarda, simülasyonlarda yer alıyor. Simülasyon programının amacı, İslam coğrafyasındaki uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerinin dünya gündemine İİT modeli penceresinden bakma becerisini kazandırmak.

Bu yılın Azerbaycan'da İslam Dayanışma yılı ilan edildiğini vurgulayan İKGF-Dİ Başkanı Elşad İskenderov, "İslam ülkeleri arasında dayanışmanın, entelektüel gelişmenin artırılması amacı ile gençliğimizi de bu sürece katmak için İslam İşbirliği Modeli Üniversite Oyunları'nın da zirvesini burada yapmak kararı verildi. Türkiye'nin İİT başkanlığı döneminde bu fırsatı değerlendirerek İİT İşbirliği Gençlik Formu olarak İİT modelini 70'den fazla üniversitede gerçekleştiriyoruz. 3 Eylül tarihinde İİT Gençlik Formu'nun İstanbul'daki merkezinin açıldığı gün, İslam Dünyasının Ortak Gençlik Günü olarak kutlanacak" dedi.

Önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini söyleyen Başbakan Müşaviri Dr. Mehmet Babacan, "Bana göre değerli. Hem kültürel, hem akademik, ilmi ve siyasi bakımdan görüş fikirlerini paylaşmak imkânlarını buluyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlerin ülkelerine döndüğünde İslam İşbirliği adına çalışmalar yapacağını belirten Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Öztürk, "Her forumda yeni konular, şu anki İslam İşbirliği'ni, dayanışmayı ve kaynaşmayı arttıracak hususlar ele alınıyor. Özellikle ülkelerinden seçilmiş bu genç arkadaşlar umut ediyoruz ki ülkelerine döndüklerinde ileri dönemlerin politikacıları, diplomatları, yatırımcıları, ekonomistleri, hocaları, öğretim üyeleri olacaklar. Gerçekten ön açacaklar. Bu ön açma faaliyetlerine katkı sunmak adına burada ciddi meseleleri bir devlet adamı, bir iş adamı ciddiyetinde, bir sivil toplum kuruluşu ciddiyetinde oturup çok yönlü tartışıyorlar. Projelerle, ciddi-ciddi sorunlara çözüm önerileri geliştirerek, bir birlerine çok güzel ortamlar sağlayarak gelişmelerine katkı sunuyorlar. Bana göre bunların tamamının üstleneceği bir tane fonksiyonu var birbirlerini daha iyi tanımak. İİT üyesi ülkelerin de bana göre en acil, olmazsa olmaz öncelikli konusu budur. Bana göre bu bile başlı başına çok değerli bir iştir. Bu platformun ev sahibi Türkiye. Türkiye son birkaç yıldır, belki 10 yıla yakın bir zamandır İİT bünyesinde çok aktif bir rol üstleniyor. Desteklemeye de sürdürecek. Buradan geri dönüş olmaması lazım. Buradan geri dönüş hakikaten İİT üyesi hemen hemen tamamı için kayıp olur" diye konuştu.

Gençler iki günlük simülasyonlar sonucunda düzenlenecek Modern Zirve'de üye ülkelere önemli mesajlar verecek. 2 gün sonra ise İKGF-Dİ Gençlik Üzerine Daimi Bakanlar Konseyi toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ta katılacak. Başkent Bakü'de 13 Mayıs'a kadar devam edecek toplantıya 35 ülkenin 70 üniversitesinden 100'e yakın öğrenci katılıyor.