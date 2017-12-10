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İtü Kulübünün 46 Üyesi 46 Saniyeliğine Yolu Keserek 46 Şehidi Andı

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İtü Kulübünün 46 Üyesi 46 Saniyeliğine Yolu Keserek 46 Şehidi Andı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dil Tarih ve Kültür Kulübü, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dil Tarih ve Kültür Kulübü, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının yıl dönümünde 46 üyesiyle birlikte 46 saniyeliğine yolu keserek 46 şehidimizi ve 243 gaziyi andı.

İTÜ Dil Tarih ve Kültür Kulübü, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde gerçekleştirilen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 243 vatandaşın gazi olduğu terör saldırısının yıl dönümünde anma gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla tepeye gelen kulübün 46 üyesi, önce saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesi sonrasında basın açıklamasına geçildi.

46 saniyeliğine trafiği durdurup 46 şehidi andılar

Tepeye gelen 46 kulüp üyesi ardında saldırının gerçekleştiği Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapattı. 46 saniyeliğine yolu kesen üyeler, 46 şehidin anısına 46 saniyelik basın açıklaması yaptı.

"Trafiğin akışını keserek hızla ilerleyen yaşamı bir an olsun durdurduk"

Açıklamayı yapan İTÜ Dil Tarih Kültür Kulübü Başkanı Mehmet Doğan, "Gün geçtikçe unutulan şehitlerimizi anmak ve daima hatırlamak için; trafiğin akışını keserek hızla ilerleyen yaşamı bir an olsun durdurmak; 46 şehidimiz adına 46 saniyelik basın açıklaması yapmak üzere kan dökülmüş bu alanda 46 üyemizle bulunmaktayız. PKK, DEAŞ, FETÖ ve benzeri hiç fark etmeksizin, savaşı ve acıyı yaymak isteyen terör örgütlerini ve terörü lanetliyoruz. Milletimizi yıldırmak isteyen terör örgütleri; kalemin kılıçtan keskin olduğuna inanan biz üniversite gençlerini asla yıldıramayacak ve mücadelemiz her platformda devam edecektir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun" dedi.

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