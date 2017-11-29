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İtü’lü Müzisyenler Adıyaman Üniversitesinde Konser Düzenledi

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İtü’lü Müzisyenler Adıyaman Üniversitesinde Konser Düzenledi
Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarının tertip ettiği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından "Herkes...

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarının tertip ettiği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından "Herkes için sanat akademisi Adıyaman" etkinliği kapsamında Adıyaman Üniversitesinde konferans, seminer ve konser düzenlendi.

Etkinlik öncesi İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim elemanları Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü makamında ziyaret ederek etkinliğe davet etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Devlet Konservatuarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Barış Toptaş, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu tarafından verilen "Sürdürülebilir yaşam ve sanat" adlı konferans ile başlayan etkinlik piyanoda Yrd. Doç. Dr. Barış Toptaş, ney'de Doç. Dr. Ali Tüfekçi, kanun'da Öğr. Gör. Serkan Halili, klasik kemençe'de Yrd. Doç. Hatice Doğan Sevinç, tar'da Yrd. Doç. Dr. Serhat Turunç ve kemençede Öğr. Gör. Kadir Verim'in olduğu konser ile devam etti. Türk musikisinin eşsiz güzellikteki eserlerinin seslendirildiği konser dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

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