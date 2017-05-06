Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı 2 gün sürecek etkinliklerle dopdolu geçiyor. 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Hıdırellez Bayramının bu yıl 4.'sü düzenleniyor. İzmit Maphoytag Folklor Ekibi, Bulgaristan, Sırbistan ve Makedonya folklor ekiplerinin katıldığı Hıdırellez Bayramı'nda Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Sancak ekiplerinin folklor gösterileri sergilendi, Balkan Türküleri söylendi.

IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı'nın 1. gününde bakır gömme ritüeli Sekapark Kültür alanında bulunan Balkan Kültür Evinde yapıldı. Seka Kültür Alanında yer alan kültür evleri ve derneklerden su toplandı. Yedi kapıdan 7 kap su toplanması ritüeli Sırbistan Sancak bölgesinden gelen folklor ekibi tarafından yapıldı. Bakır bir kazana doldurulan sular güllerle birlikte Hıdırellez Bayramının 2. günü açılmak üzere Balkan Kültür Evi bahçesine gömüldü.

"Hıdırellez kış mevsimin bitip yaz mevsiminin başlangıcıdır" diyen Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Çolakoğlu, yaz mevsiminin ülkemiz için bereketli olması temennisinde bulundu. Katılımcıların Hıdırellez'ini kutlayan Çolakoğlu'nun konuşması sonrası folklor ekiplerinin gösterileri sergilendi. Hıdırellez Bayramında, İzmit'e bağlı Akmeşe Köyü'nde koyun sağıldı ve yoğurt mayalandı. Türkiye, Makedonya ve Bulgaristan folklor ekiplerinin gösterileri yapıldı ve köy halkıyla birlikte akşam yemeği yenildi.