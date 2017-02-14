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İvana Sert en güzeli seçiyor

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İvana Sert en güzeli seçiyor
Ünlü stilist ve moda tasarımcısı İvana Sert, Piazza AVM’de 'Güzellik ve Bakım Günleri' kapsamında Samsun’un en bakımlı kadınlarını seçiyor

Samsun Piazza Alışveriş Merkezi’nde 18 Şubat tarihine kadar sürecek “VernelMaxSoft&Oils Güzellik Bakım Günleri” söyleşisine katılacak olan stilist Ivana Sert, Samsun’un en bakımlı 10 kadınını seçecek.

Samsun Piazza Alışveriş Merkezi içinde kurulan stantta “En bakımlı” hali ile fotoğraf çektiren kadınlar, fotoğraflarını #enbakimlibenimhashtagi ile sosyal medyada paylaşarak yarışmaya katılacak. İvana Sert, “En Bakımlı Benim” diyerek sosyal medyada paylaşım yapan tüm kadınlar arasından seçim yaparak seçilen kadınlar ile güzellik, bakım, moda ve stil konusunda sohbet edip tavsiyelerde bulunacak. 

HEDİYE KAZANACAKLAR 

Ivana Sert’in seçtiği Samsun’un en bakımlı kadınları çamaşır makinası, ütü, 100 TL’lik hediye çeki ve Vernel Giysi Bakım Setlerinin de sahibi olacak. 11-18 Şubat tarihleri arasında Samsun Piazza AVM’yi ziyaret eden kadınlar, satın aldıkları VernelMaxSoft&Oils ürünü göstererek söyleşiye katılmak için VIP bilet kazanacak.

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