Ivana Sert, Samsun’un en bakımlısını seçti

Türk kadınının her zaman güzel ve bakımlı görünmesi için her platformda tavsiyeler veren ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, Vernel Max Soft &Oils ile Samsun’un en bakımlı kadınını seçti

Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, Samsun Piazza Alışveriş Merkezi’nde, “Vernel Max Soft & Oils Güzellik Bakım Günleri” etkinliğine katıldı. Vernel Max Soft & Oils satın alarak alışveriş merkezi içinde kurulan stantta kayıt olan ziyaretçiler, etkinliğe VIP bilet kazanırken, özel hazırlanan alanda satın aldıkları ürünle fotoğraf çektiren bakımlı kadınlar ise sürpriz hediyeler kazandı.

IVANA SERT HEDİYELERİNİ VERDİ

Ivana Sert tarafından bakımlı seçilen 10 kadın; çamaşır makinesi, ütü, 100 TL’lik alışveriş çekleri ve Vernel giysi bakım setleri ödüllerinin sahibi oldu. Aynı zamanda alışveriş merkezine gelemeyenler de Instagramda Vernel Max hesabını takip edip en bakımlı fotoğrafını #enbakimlibenim etiketiyle paylaşarak yarışmaya katılma şansı yakaladı. Ivana Sert’in seçtiği en bakımlı 3 kişi 100 TL değerinde hediye çeki kazandı. Instagram hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ile yürütülen bu yarışma ise 10 Mart tarihine kadar her hafta her yeni il ile yeni ödüller vererek devam edecek.

BAKIMLI OLMAK GİYSİDEN BAŞLAR

Samsun Piazza Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide; Ivana Sert katılımcılarla güzellik ve bakım sırları, moda ve stil trendleriyle ilgili önerilerde bulundu ve sohbet etti. Ivana Sert, “Bakımlı olmak giysiden başlar. Gardıroplarımızdaki giysilerimize bakım yapmalı, onları en doğru şekilde korumalıyız. Vernel Max Soft & Oils ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek, giysilere bakım yapan ve besleyici yağlar içeren ilk yumuşatıcıyı geliştirdi. Yüzümüze, cildimize ne kadar bakım yapıyorsak, giyeceklerimize de o derece özen göstermeliyiz" dedi.

“Karadeniz kadını eskisine göre giyimine ve bakımına çok daha fazla önem veriyor. Trendleri takip ediyor, araştırıyor ve fark yaratmak istiyor” diyen Ivana Sert, yeni yumuşatıcı Vernel Max Soft & Oils ile kadınların sevdiği giysilere hak ettiği değeri verebileceklerini açıkladı.