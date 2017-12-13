İvana Sert’in Başrolünde Oynayacağı ’Antep Fıstığı’ Filminin Çekimleri Başladı

Başrollerini Ivana Sert, ve İlker Kurt'un paylaşacağı sinema filmi "Antep Fıstığı'nın çekimleri Gaziantep'te başladı.

Başrollerini Ivana Sert, ve İlker Kurt'un paylaşacağı sinema filmi "Antep Fıstığı'nın çekimleri Gaziantep'te başladı.

Zeugma Yapım tarafından yapımı gerçekleşecek olan aile komedisi türündeki filmin senaryosunu yazan Orhan Uslu, filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve İlker Kurt, filmin çekimlerine başlanan Gaziantep'te tanıtım toplantısına katıldı. Yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı, Gaziantep'in kültürel açıdan hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtılması hedeflenen filmde Almanya'da doğup büyümüş ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep'e gelen Simge karakterinin başından geçen komik olaylar anlatılacak.

Tanıtım toplantısında konuşan filmin yapımcısı Meral Ay, "Şimdiye kadar Gaziantep hep dışarıdan gelen yapımlara ev sahipliği yaptı. Kendi kendimizi ifade ettiğimiz ilk film olacağız. Çok umutluyuz" dedi.

Film hakkında bilgi veren Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, "Ben yerel medyanın çok önemli olduğunu hissediyorum. Yerel medya isteyince neleri başarabileceğini bugün bir kez daha kanıtlamış olduk. Öncelikle bu filmi Gazianteplilere hediye ediyoruz ve Gaziantep kültürünü tarihini tüm zenginliklerini tüm güzelliklerini sadece Gaziantepliler değil tüm Türkiye, tüm dünyadaki vatandaşlarımız özellikle hemşerilerimiz anlasınlar, bilsinler, yaşasınlar istiyoruz. Bu filmimizde aileye dokunacağız. İlk kez bir yerel yapım şirketi Anadolu'ya örnek olacak bir proje gerçekleştiriyor. Gerçekten heyecan verici inanılmaz bir olay. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu bu güzel, bu özel senaryosuyla tüm dünyaya, Gaziantep'i ve evlerimizin kapılarını açacağız. Tarihimizin, kültürümüzün, gastronomimizin ve tüm değerlerimizin kapısını açacağız" dedi.

"Anadolu'ya rol model olacak"

Meral Ay, filmin Anadolu'ya rol model olacağını belirterek, "Sürprizlerle dolu bir film olacak. Filminin adı "Antep Fıstığı" ise ona yakışan bir fıstık olması gerekiyordu o da sevgili Ivana Sert'ti. Öncelikle bu projeyi, bu senaryoyu kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. İvana'ya herkes çok şaşırdı. "Gaziantep ne alaka" gibi düşünce içerisine girdiler ama filmi izlediğinizde sizlerde çok şaşıracaksınız. Filmde çok değerli isimler var. Bu filmi sizler destekleyince inanıyorum ki Anadolu'ya rol model olacak bir film olacak. Bundan sonra Anadolu'daki tüm değerleri ortaya çıkaracak yeni projelerin başlamasına vesile olacak ama yine söylüyorum bu proje yaşayacaksa, bu proje değerlenecekse sizlerin desteğiyle daha da değerlenecek, daha da kıymetlenecek. Sizlerin tanıtımıyla Gaziantep'teki bu zenginliği daha da tüm dünyaya tanıtmış olacağız" dedi.

Ay, filmin Gaziantep'e "Gazilik" unvanının veriliş tarihi olan 8 Şubat'ta vizyona gireceğinin müjdesini verdi.

Filmin yönetmeni Oğuz Yalçın ise "Gaziantep'te birçok dizi, film çekildi. Sanırım sinema filmleri de çekilmiştir ama bunlarda Gaziantep hep bir dekor olarak kullanıldı. Gaziantep'in görüntüleri, tarihi yerleri, mekanları gerçekten dekor olma özelliği açısından çok değerli ama Gaziantep'in çok daha değerleri var. Özellikle Gaziantep'in insanları çok değerli. O açıdan bir şehri en iyi tanıtacak, değerlerini, güzelliklerini en iyi tanıtacak olan o şehrin insanlarıdır. O şehrin insanları da fikir babası Orhan Uslu ve bu fikre sahip çıkan yapımcı Meral Ay ikisini de çok iyi tanıyorsunuz. Gaziantepliler olarak bundan sonra da İnşallah bütün Türkiye'de tanıyacak. Ben hem Gaziantep'e hem bu projeye gönül verdim. Bu proje popüler anlamda Gaziantep'in öne çıkarılmasını, hatırlatılmasını sağlayacak ama aslında Gaziantep'in değerleri anlatmakla bitmez. O yüzden ben bugün biraz dolaşırken şehri bir karar aldım. Ben Gaziantep'e sık sık geleceğim. Gaziantep'in değerleri ilgili belgesel çekmeyi düşünüyorum. İlk sırada "Kutnu Kumaşı" ve "Antep İşi" olacak. Bizim bu Gaziantep sevdamız yeni başlıyor ve herhalde devam edecek bu gidişle. Bu gönül işine katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Filmde bambaşka bir Ivana izleyeceksiniz"

Filmin başrol oyuncusu Ivana Sert ise "Filmin yapımcısı Meral Ay ve ekibimle toplantı yaptık. Gaziantep'te bana bir rol teklif ettiler. Ben de önce kendi kendime dedim "Gaziantep'e gidersem eğer çok kilo alırım. Ivana sen bu rolü kabul etme" çünkü mutfağından dolayı müthiş zengin bir şehir. Daha sonra filmin yapımcısı Meral Ay Gaziantep'i bana biraz daha net anlatınca projeyi kabul ettim. Gaziantep'in ne kadar zengin, buradaki en eski şehir, kültürünün ne kadar zengin olduğunu; kutnu kumaşından tutun müze ve tarihlerinden hakikaten bu filmde parça olmak istedim. Zaten filmin senaryosunu sonra okudum. Bu filmde bambaşka bir Ivana izleyeceksiniz. Çok daha farklı, daha sade Ivana Sert olacak ve bunun beni bir adım daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Ekibimiz muhteşem. Benden beklenen performansı gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Ben her işi zaten kabul etmiyorum ancak Meral Ay'ın sıcaklığı ve samimiyeti beni çok etkiledi. Çok güzel bir iş yaptık ve yapıyoruz hala bitmedi. Gaziantep için çok güzel olacağını düşünüyorum. Türkiye'de Gaziantep'i biraz daha tanıtmak amacıyla bu film bir adım daha öne geçirecek. Filmi çekerken biz bol bol kahkaha atıyoruz inşallah sizde izlerken kahkaha atarsınız çünkü biz de durmadan gülüyoruz" şeklinde konuştu.

"Hiç tereddüt etmeden kabul ettim"

Filmin oyuncularından İlker Kurt, "Benim söyleyecek bir şeyim yok hocam zaten benim için çok önemli bazı ulusal kanallarda birlikte çalıştık keyifli işler yaptık acı, tatlı günlerimiz oldu. Kader bizi bu projede tekrar bir araya getirdi. Böyle bir şey için geldiğinde ve benim senaryoyu gördüğümde bir de hocamdan dinlediğimde hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Çok güzel, çok sıcak bir romantik komedi filmi geliyor. Hem Gaziantep hem Türkiye hem de dünya hazır olsun" dedi.

"Filmden sonra Gaziantep daha da dikkat çekecektir"

Filmin senaryosunu yazan Orhan Uslu senaryoya sahip çıkan ve bu filmin yapımcılığını üstlenen Meral Ay'a teşekkür ederek, film hakkında şu bilgileri verdi;

"Filmimizde komedi var. Neden var çünkü insanlar gülmeyi çok seviyorlar. Özellikle Türk toplumu gülmeyi çok seviyor. Gülmeye ihtiyacımız var diye senaryoyu komedi ağırlıklı yazdım. Bunun içerisini de kültürü aşıladık ve ortaya güzel bir şey çıktı. Ulusalda hiçbir kimsenin alışık olmadığı bir komedi filmi ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Belki bundan sonra artık İstanbul'un değişik bir sektöre yöneleceğini düşünüyorum çünkü Gaziantep dikkat çekecektir bu filmden sonra insanlar artık bu şehri tanımaya başlayacaktır. Bu şehrin kültürüne beyaz perdeye veya televizyona taşımaya çalışacaklardır bu bizim için ve Gaziantep için bir ilk oldu inşallah da son olmaz devamı gelir diyorum. Geldiğiniz ve bize destek verdiğiniz için de hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ben uzun zamandan beri bu projede çalışıyordum zaten yaklaşık 4 yıldan beri dedim ki bu şehrin sinemaya ihtiyacı var. Biz tiyatro yapıyoruz. Tiyatro ekibiyiz. Turnelere gidiyoruz ama hani şehirde de biraz önce bahsetti hocam, diziler filmler çekildi ama Gaziantep'i set olarak kullandılar. Bizim kültürümüz yanlış tanıttılar ve bizi ulusala yanlış lanse ettiler. Ulusalda Gaziantep ile ilgili dizi izlerken içim sızlıyordu. O şiveyi görünce bize ait olmayan kültürleri gösterilince hangimizin içi sızlamıyordu ki. Bir gün bana dizi teklifi ile geldiler. Beni dizide oynatmak istediklerini söylediler. Senaryoya baktığımda o zaman dizi vizyona girmemişti. Senaryoda aşiretlik öne çıkmıştı. Bu filmde aşiret kız kaçırıyor gibi değişik bize ait olmayan bir kültürü anlatıyordu. Kabul etmedim. Bu şehirde film çekeceksen şehrin kültürünü iyi tanımalıydılar oysa. Maalesef bizi anlatmayan o dizi nitekim Gaziantep'te 3 sezon çekildi yayınlandı çatır çatır şehirden reklam aldılar, para kazandılar çekti gittiler. Olan bizim yozlaşan kültürümüze oldu. Biz de dedik ki bu şehrin bir sinema filmine ihtiyacı var. Hatta ben ilk televizyon dizisi olarak düşündüm 50 bölümde diziyi yaptım ancak kısmette ilk sinema filmi varmış. Biz yıllarca arkadaşlarımızla birlikte kültürümüze yapmış olduğumuz hizmeti biraz ulusala taşımamız gerektiğini düşünüyordum. Biz bu kültürü biliyoruz ama ulusal yanlış biliyor. Dışarıya çıktığımız zaman Gaziantep'in imajı yanlış biliniyor. Yani sürekli yemek, baklava, fıstıkla tanınmamalıyız. Bu şehrin Ivana Sert'in bahsettiği gibi tarihini, komşuluk ilişkilerini, esnaf ahlakını, gelenek göreneklerini, yansıtmamız lazım. Gaziantep denildiği zaman akla ilk gelen patlıcan kebabı veya baklava olmasın. Kültür olsun, tarih olsun. Dünyanın şu anda yaşanılan en eski kenti imajı olsun. O yüzden buna ihtiyaç olduğunu düşündük ve bir yola çıktık."

Filmde rol alan oyuncu kadrosunda Ali Sezer Çevik, Şeyma Kozlu, Selma Üstüner Tagal, Selma Güngör, Sefa Zengin gibi isimler de yer alıyor.

Gaziantep'in kültürel ve şehir zenginliklerinin görsel olarak büyük bir lezzet kattığı filmin çekimleri yaklaşık 3 hafta sürecek.