İvrindi’ De Bengi Öğretmen Buluşması

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi "Okuma Etkinliği" ve...

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi "Okuma Etkinliği" ve "Öğretmen Buluşmaları" kapsamında okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. İvrindi Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya İvrindi Kaymakamı Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Vekili Selahattin Gedik, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daire amirleri, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi yürütme ekibi adına bir sunum gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, BENGİ projesinin, eğitim ve öğretimin niteliğini ve kalitesini artıran Balıkesir'de birliktelik ruhunu yakalamak adına güzel bir proje olduğunu belirtti. İvrindi Kaymakamı Server Sinanoğlu ise, BENGİ projesine İvrindi'de büyük önem verdiklerini söyledi. Ekip ruhu içinde tüm daire amirleri ve şahsı adına projenin tüm basamaklarında görev almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kürsüye gelen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı," Hep birlikte bir sinerji oluşturmamız ve bu kentteki eğitim seviyesini biraz daha yukarılara çıkartmamız gerek. Hep beraber yol alarak Balıkesir'imizi çok daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Sorunları ortak çalışmalarla hep birlikte çözmek, eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasının önündeki engelleri ortadan kaldıracaktır. Başarıyı elde edebilmek için ekip çalışmasına ihtiyaç var. Başarı ekip başarısıdır. Bu ekip içerisinde yer alan birimlerimizin, çocuklarımız ve geleceğimiz için neler yapılabileceği konusunda çalışmalarda bulunacağız. Hep birlikte takım olarak bir şeyler yapmanın ve birlikte başarmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Hayatımızı şekillendiren eğitimdir. Eğitimde süreklilik esastır. Başarıların elde edilmesi için başlattığımız çalışmalarımıza, projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Eğer bir şeyi yapmayı gerçekten çok istiyorsanız, başarmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Normalden fazla çalışır ve yapmanız gerekenleri ertelemezsiniz. Başarı, ancak onu istediğiniz takdirde gelecektir. Başarının sırrı devamlılıktır. İnsanoğlunun isteyip de başaramadığı bir şey yoktur. Biz de başarabilecek imkânlara, öğretmenlere sahibiz. İnsan bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsa ondan vazgeçmesi söz konusu olmaz. Küçük dokunuşlarla büyük bir başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. BENGİ çok kapsamlı bir eğitim projesi. BENGİ hem yabancı dil öğretimini, hem kültürel faaliyetleri, hem sosyal faaliyetleri, hem sportif faaliyetleri, hem de akademik ilerlemeyi temel almaktadır. Eğitim temelli yaklaşımdan kendini kurtarıp, hem eğitimi hem de öğretimi kapsayan bir projedir. Bildiklerimizi hatırlatma projesidir. Bunları herkes biliyor. Ancak, proje ile bildiklerimize dikkat çekmek istedik. Biz burada eğitime mercek tutmak istiyoruz. Burada ana sorumlu sizlersiniz. Buraya yapabileceklerimizi yazdık. Herkes en iyisini yapma gayreti içinde olacak. Okul olarak, sınıf olarak, birey olarak en iyisini yapma gayreti içinde olalım. Okulda yaptıklarımız çarşıda konuşulur olacak. Bir sinerji olacak. Bunun yararını önümüzdeki dönemde gereceğiz. İsterseniz yapabilirsiniz. Bir takım değerlerimizi kaybetmeye başladık. Birçok değer, ilkokulda ve ortaokulda öğreniliyor. Lütfen çocuklarımıza değerlerimizi öğretelim. Herkes işini dürüstçe yapmalı. Birçok değerlerimizi veremediğimiz için olumsuzluklar yaşanmaktadır. Akademik başarıdan, etik değerlere ve sosyal kültürel faaliyetlere kadar çok şey var. Herkes bu projeye katkı sağlasın. Başarıları ödüllendirelim. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandıralım. Böyle olursa büyük devlet oluruz. Okuma alışkanlığı da, ilk, orta ve lisede kazanılıyor. Sonradan bu alışkanlığı kazanmak çok zor." dedi.

Deneyim ve tecrübelerinden de bahseden Vali Ersin Yazıcı tüm öğretmenlere çıkmış olunan bu yolda başarılar ve kolaylıklar diledi.