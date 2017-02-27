İvrindi’ De Kitap Okuma Alışkanlığı Artacak

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Bengi projesi gereğince okullarda çeşitli etkinlikler yapılırken, kırsal Çarkaca Mahallesinde emekli öğretmen Sait Soydan...

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Bengi projesi gereğince okullarda çeşitli etkinlikler yapılırken, kırsal Çarkaca Mahallesinde emekli öğretmen Sait Soydan Yılmaz'da ortaokul ve ilkokul öğrencileri ile kitap okudu. Öğrencilerin telefon bağımlılığından kurtarılması gerektiğine inandığını anlatan Yılmaz, okuma etkinliğinin her hafta sonu tekrarlanacağını söyledi.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Çarkaca mahallesinde. Sait Soydan Yılmaz'ın öncülüğünde bir araya gelen bir gurup öğrenci 2 saat süreyle kitap okudu. Vali Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan Bengi projesinin eğitimde kaliteyi artıracağına inandığını anlatan Sait Soydan Yılmaz, "Yöremizdeki okullarda proje gereğince toplantılar ve okuma saatleri düzenleniyor. Bizde mahallemizde böyle bir etkinlik yapalım dedik. Leylek kayasında bir araya gelerek 2 saat süreyle kitap okuduk. Çok iyi oldu. Öğrenciler bu işi çok sevdi. Bundan sonra her hafta sonu kitap okumaya devam edeceğiz. Bu konuda öğrenciler de çok istekli" dedi.