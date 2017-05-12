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İvrindi’de Uçurtma Şenliği

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İvrindi’de Uçurtma Şenliği
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Engelliler Haftası nedeni ile düzenlenen "Engelleri Uçuralım" adlı Uçurtma Şenliği ilgi gördü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Engelliler Haftası nedeni ile düzenlenen "Engelleri Uçuralım" adlı Uçurtma Şenliği ilgi gördü. Şenlik, İvrindi Türkiye Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Mehmet Tüfekçi tarafından organize edildi.

Belediye Oyun Parkı'ndaki şenliğe, AK Partili Belediye Başkanı Recai Baytar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Şube Müdürü Metin Çetinkaya, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saat 10:30" daki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlarken, büyük heyecan yaşandı. Öğretmenler ve öğrenci velileri, çocukların uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturması için hep birlikte gayret sarf etti. Engelliler Haftası münasebeti ile gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Her sağlıklı bireyin aslında birer engelli adayı olduğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, "Bu bireylere gereken desteği sağlayıp toplumsal yaşamın her noktasında rahatça hareket edecekleri ortamlar oluşturmalıyız. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İvrindi’de Uçurtma Şenliği

İvrindi’de Uçurtma Şenliği

İvrindi’de Uçurtma Şenliği

İvrindi’de Uçurtma Şenliği

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