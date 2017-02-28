İvrindili Çocuklar Dedeleri Adına Ağaç Dikti

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, bir gurup öğrenci dedeleri adına ağaç dikti.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, bir gurup öğrenci dedeleri adına ağaç dikti. İlçenin kırsal Çarkacı mahallesinde Emekli Öğretmen Sait Soydan Yılmaz'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, geçtiğimiz aylarda çok sayıda fıstık çamı fidanı dikerlerken şimdi de limon servi fidanlarının dikimine başladı.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Çarkacı mahallesi, muhtar, imam ve vatandaşların çalışmaları ile yeşillendirilirken, öğrencilerde büyüklerini örnek aldı. Emekli öğretmen Sait Soydan Yılmaz'ın satın aldığı 12 adet limon serviyi Leylek kayası çevresine diken öğrenciler, dikilen fidanlara da dedelerinin adlarını verdi. Öğrencilerin çok hevesli olduklarını anlatan Sait Soydan Yılmaz, "Biz çocuklarla geçtiğimiz aylarda çok sayıda fıstıkçamı diktik. Şimdi ise 12 adet limon serviyi toprakla buluşturduk. Çocukların diktiği bu ağaçlara hayattan geçmiş olan dedelerin adlarını verdik. Yaz aylarında bunları sulayıp bakacaklar. Mahallenin çevresinde eski yıllarda dikilmiş olan ağaçlar büyüdü ve mahalleye güzellik katıyor. Bu ağaçlarda güzelliği artıracak. Ağaç dikimine devam edeceğiz" dedi.