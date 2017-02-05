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İYİ BİR ŞANS OLDU

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İYİ BİR ŞANS OLDU
Samsunspor Sportif Direktörü Osman Özköylü, Giresunspor’la oynanan hazırlık maçının oyuncularda ki eksikleri görme açısından önemli olduğunu söyledi

EKSİKLER GÖRÜLDÜ
Giresunspor’la Antalya Kampı’nda hazırlık maçında karşı karşıya gelen Kırmızı-Beyazlı ekipte teknik patron Osman Özköylü, oyuncuların tümüne bu maçta görev verdiğini söyledi. Eksiği olan oyuncuları görmeleri için iyi şans olduğunu dile getiren Özksöylü, “Bu maçta oyuncularımızın neler yapabileceğini ve eksiklerini görmüş olduk. Skor aleyhimize sonuçlansa da futbolcuların uyumu açısından iyi bir maç oldu” dedi.

YAVAŞ YAVAŞ ŞEKİLLENECEK
Salı günü itibarı ile Sivasspor maçı hazırlıklarını tesislerde sürdüreceklerine dikkat çeken Özköylü, “Lig’de artık maç haftasına girmiş bulunuyoruz. Hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile çok zor bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımıza kendi tesislerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Bunun bilinci ile çalışacak kadroyu da yavaş yavaş şekillendireceğiz“ ifadelerini kullandı.

BUGÜN GELİYORLAR

Olumsuz hava şartlarından dolayı Antalya'ya giden Samsunspor, hazırlıklar kapsamında Sivasspor provası önemi taşıyan ve Giresunspor'a oyanan hazırlık maçında 4-0 gibi bir skorla mağlup ayrıldı. Kırmızı-Beyazlı ekip bugün havayolu ile Samsun’a dönecek ve hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürecek.

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