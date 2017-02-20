  • BIST 88.813
  • Altın 144,373
  • Dolar 3,6315
  • Euro 3,8570
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

İyi Dersler Şoför Amca Projesi

» »
İyi Dersler Şoför Amca Projesi
Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine "İyi Dersler Şoför Amca Projesi"...

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine "İyi Dersler Şoför Amca Projesi" kapsamında eğitim semineri verdi.

Okul servisi şoförlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerlerinde, okul servis araçlarında çalışacak şoförlerde aranacak şartlar, şoförlerin yükümlülükleri, trafik güvenliği, genel trafik kuralları, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda eğitimler verildi.

Kazaların önüne geçebilmek için şoförlerin uyacağı başlıca trafik kuralları slayt gösterisiyle şoförlere anlatılırken, seminerde şoförlerin sorunları da dinlendi.

Seminer sonunda jandarma tarafından servis şoförlerine katılım sertifikası verildi.

İyi Dersler Şoför Amca Projesi

İyi Dersler Şoför Amca Projesi

İyi Dersler Şoför Amca Projesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yeni Milasspor Şampiyonluğa Koşuyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Beldeevleri Kadınlar Korosu Sahne Aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Bitlis Belediyesinden Gitar, Tiyatro Ve Bağlama Kursu20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • İyi Dersler Şoför Amca Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Mezitli Belediyesi, Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • ’İçiciyim’ Dedi, 8 Yıl Hapis Cezası Aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti