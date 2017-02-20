Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine "İyi Dersler Şoför Amca Projesi" kapsamında eğitim semineri verdi.
Okul servisi şoförlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerlerinde, okul servis araçlarında çalışacak şoförlerde aranacak şartlar, şoförlerin yükümlülükleri, trafik güvenliği, genel trafik kuralları, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda eğitimler verildi.
Kazaların önüne geçebilmek için şoförlerin uyacağı başlıca trafik kuralları slayt gösterisiyle şoförlere anlatılırken, seminerde şoförlerin sorunları da dinlendi.
Seminer sonunda jandarma tarafından servis şoförlerine katılım sertifikası verildi.
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