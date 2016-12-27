İYİ Kİ CHP VAR

Sovyetler birliğinin çökmesiyle dünya tek kutuplu oldu.

Bugün Ortadoğu’da yaşananların tamamı bunun sonucudur aslında.

Rusya, doğal kaynakları bakımından zengin bir ülke olsa da, Rusya Federasyonu henüz eski gücüne ulaşabilmiş değil.

Sovyetler Birliği dünyanın ikinci büyük gücüydü ancak, dağılmasıyla birlikte önce sanayileşmiş Letonya, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkeleri bloktan ayrıldı.

Sonra sırasıyla, petrol gibi diğer yer altı zenginlikleriyle bilinen Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan bağımsızlığını ilan etti.

Sovyetler ayrıca, Doğu Avrupa’da da egemen bir ülkeydi.

Bir dönem, Sovyetlerin onayı olmadan Doğu Avrupa’daki, Macaristan Polonya ve Çekoslavakya gibi ülkelerde turizm bakanı bile atanamıyordu.

Berlin Duvarının yıkılmasıyla birlikte Yugoslavya parçalandı.

Çekler bile ikiye bölündü.

Bunu fırsat bilen ABD hemen dünya jandarmalığına soyundu.

Amerika’nın yanlışlarına ‘‘dur’’ diyecek hiçbir güç kalmamıştı.

Bu durum az, çok ülkemiz siyasetine de benziyor aslında.

Dört partiden oluşan bir meclis yapımız var biliyorsunuz.

HDP, kendisini terör örgütü PKK‘nın etkisinden kurtaramadığı için güvenirliliğini yitirdi.

İki Eş Genel Başkanıyla birlikte bazı milletvekilleri ‘teröre destek verme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zaten Türkiye’nin sorunlarından çok bölgesel politika yapıyorlardı ama kendi derdiyle uğraşma durumunda kalan HDP, şimdilerde bölgesel muhalefeti de bırakmış durumda.

MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iktidarın ‘dümen suyu’ gibi hareket ediyor.

AK Parti İktidarının uygulamalarını eleştirmekten uzaklaşan Bahçeli, ülkeyi sanki CHP yönetiyormuş gibi yaptığı dört eleştiriden üçünü CHP’ye yöneltiyor.

Bu durunda iktidara eleştirileri de ‘laf olsun, torba dolsun’ misali oluyor.

Mecliste 3 muhalefet partisi var ama aslında CHP tek başına muhalefet yapıyor.

Türk seçmenin siyasal tercihlerindeki yüzde 70’lik oranın sağdan yana olduğunu var sayarsak ki, öyle gerçekten. Kılıçdaroğlu çok başarılı olsa bile, şu durumdaki siyasal konjonktüre göre CHP’nin oyları yüzde 30’u geçmeyecektir.

Bu tabloya göre Türkiye’deki siyaseti tek kutuplu olarak tanımlamak mümkün yani.

İktidarların her şeyi doğru yapması gibi bir durum olamaz.

Netice itibariyle hepimiz Allah’ın sıradan kullarıyız.

Beşeriz, bu nedenle ‘beşer şaşar ama Beşir şaşmaz’ diye inananlardanız.

Allah tarafından seçilmiş kullar değiliz yani hiç birimiz.

Doğrudan sapmaması için iktidarın yanlışlarını da birilerinin söylemesi gerekir.

Bunu tek başına CHP yapıyor.

İyi CHP var.