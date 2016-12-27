İYİ Kİ CHP VAR

Sovyetler birliğinin çökmesiyle dünya tek kutuplu oldu.
Bugün Ortadoğu’da yaşananların tamamı bunun sonucudur aslında.
Rusya, doğal kaynakları bakımından zengin bir ülke olsa da, Rusya Federasyonu henüz eski gücüne ulaşabilmiş değil.
Sovyetler Birliği dünyanın ikinci büyük gücüydü ancak, dağılmasıyla birlikte önce sanayileşmiş Letonya, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkeleri bloktan ayrıldı.
Sonra sırasıyla, petrol gibi diğer yer altı zenginlikleriyle bilinen Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan bağımsızlığını ilan etti.
Sovyetler ayrıca, Doğu Avrupa’da da egemen bir ülkeydi.
Bir dönem, Sovyetlerin onayı olmadan Doğu Avrupa’daki, Macaristan Polonya ve Çekoslavakya gibi ülkelerde turizm bakanı bile atanamıyordu.
Berlin Duvarının yıkılmasıyla birlikte Yugoslavya parçalandı.
Çekler bile ikiye bölündü.
Bunu fırsat bilen ABD hemen dünya jandarmalığına soyundu.
Amerika’nın yanlışlarına ‘‘dur’’ diyecek hiçbir güç kalmamıştı.
Bu durum az, çok ülkemiz siyasetine de benziyor aslında.
Dört partiden oluşan bir meclis yapımız var biliyorsunuz.
HDP, kendisini terör örgütü PKK‘nın etkisinden kurtaramadığı için güvenirliliğini yitirdi.
İki Eş Genel Başkanıyla birlikte bazı milletvekilleri ‘teröre destek verme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Zaten Türkiye’nin sorunlarından çok bölgesel politika yapıyorlardı ama kendi derdiyle uğraşma durumunda kalan HDP, şimdilerde bölgesel muhalefeti de bırakmış durumda.
MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iktidarın ‘dümen suyu’ gibi hareket ediyor.
AK Parti İktidarının uygulamalarını eleştirmekten uzaklaşan Bahçeli, ülkeyi sanki CHP yönetiyormuş gibi yaptığı dört eleştiriden üçünü CHP’ye yöneltiyor.
Bu durunda iktidara eleştirileri de ‘laf olsun, torba dolsun’ misali oluyor.
Mecliste 3 muhalefet partisi var ama aslında CHP tek başına muhalefet yapıyor.
Türk seçmenin siyasal tercihlerindeki yüzde 70’lik oranın sağdan yana olduğunu var sayarsak ki, öyle gerçekten. Kılıçdaroğlu çok başarılı olsa bile, şu durumdaki siyasal konjonktüre göre CHP’nin oyları yüzde 30’u geçmeyecektir.
Bu tabloya göre Türkiye’deki siyaseti tek kutuplu olarak tanımlamak mümkün yani.
İktidarların her şeyi doğru yapması gibi bir durum olamaz.
Netice itibariyle hepimiz Allah’ın sıradan kullarıyız.
Beşeriz, bu nedenle ‘beşer şaşar ama Beşir şaşmaz’ diye inananlardanız.
Allah tarafından seçilmiş kullar değiliz yani hiç birimiz.
Doğrudan sapmaması için iktidarın yanlışlarını da birilerinin söylemesi gerekir.
Bunu tek başına CHP yapıyor.
İyi CHP var.
- BIST 77.095
- Altın 129,305
- Dolar 3,5132
- Euro 3,6701
- Samsun 6 °C
- İstanbul 3 °C
- Ankara 1 °C
- İzmir 3 °C
- Ordu 8 °C
- Sinop 4 °C
- Giresun 7 °C
- Amasya 4 °C
- Rize 5 °C
- Trabzon 9 °C
- Bilecik Belediyesinde Uluslararası Akretitasyon Takipli Iso 9001 Denetimi
- Öğrenci Servislerine Tam Kontrol
- Kışla Birlikte İşleri De Açıldı
- Onkoloji Hastalarına Müzikli Yılbaşı Kutlaması
- Tuzlaspor’un Yeni Yönetiminden Mesaj
- Mersin’de Kar Ağaçların Dallarını Kırıp, Çatıları Ve Seraları Yıktı
- 2016’nın Son Zabıta Semineri Yapıldı
- Kocasinan’da El Emekleri Halep İçin
- Silivri’de İlk Darbe Duruşması Başladı
- Erdemli’nin Tanıtımına Kızkalesi Koşusu İle Destek
- Tuvalet Pozisyonu İdrar Yolu İltihaplarını Önlüyor
- Tuzla’da Sosyal Açıdan Dezavantajlı Kesimin “Gönül Elleri Çarşısı” Var
- Tunceli’de 67 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
- Bursa’da Sis Sebebiyle 13 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı
- İzmit’te Mahalle İnceleme Gezileri Sürüyor
İYİ Kİ CHP VAR
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- Mehter Takımı’ndan Rus Kızıl Ordusu’na Başsağlığı Mesajı
- Sigarayı Bırakana Yemek Bedava
- Kazada Ölen Genç Kızın Organları 4 Hastaya Umut Oldu
- Mut’ta Eğitime Kar Engeli
- Sinop’ta Yerel Gazeteler Yeni Yönetmelik Hakkında Bilgilendirildi
- Bursa’dan Halep’e 40 Tır Yardım
- Samsun’da 1 Ton Tarihi Geçmiş Gıda Ele Geçirildi
- Bu Da ‘Notvivor’
- Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası
- Şimşirgil: “İlk Darbe Fatih’e Yapıldı”
- Bursalı Hemşirelerden ’Dönerse Senindir’ Filmine Tepki
- Antalya’da Kardan Yolu Kapanan Yaylada 6 Kişilik Aile Ve 300 Koyun Kurtarıldı
- Diyarbakır’dan Halep’e 6 Tır Yardım
- Tika’dan Senegal Mesleki Eğitim Bakanlığı’na Büro Ve Bilişim Malzemeleri Desteği
- Enerjisa İle Büyükşehir Belediyesi Arasında Akıllı Şehir Protokolü
- ’Turisti Kazanan, Geleceği Kazanır Projesi" Eğitim Semineri
- Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
- Ordu Hes Zengini
- Doğu’da Kar, Aydın’da Bahar
- Mhp’lilerden Halep’e 40 Tır Dolusu Yardım Malzemesi
1/20
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
- Spor Bakanı Kılıç ile TFF Başkanı Demirören, Samsun’daydı...
- Evlerimizi yıkıyor deltayı betonlaştırıyor
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.