İYİ Parti İlkadım'da Kurucu Başkan 'Ayan'

İYİ Parti Samsun İlkadım Kurucu İlçe Başkanlığı'na Avukat Ayşe Ayan atandı. İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü, ataması gerçekleşmeyen sadece 3 ilçenin kaldığını söyledi

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü, kurucu ilçe başkanlarını atamaya devam ediyor. Başkan Ömer Süslü, Kavak, Vezirköprü, Bafra, Alaçam, Terme, Çarşamba, Canik, Ayvacık, Ladik, Atakum, Tekkeköy, Salıpazarı ve Asarcık’tan sonra İlkadım İlçesi'nin de atamasını gerçekleştirdi. İYİ Parti Samsun İlkadım Kurucu İlçe Başkanlığı'na Avukat Ayşe Ayan getirildi.

SADECE 3 TEŞKİLAT KALDI

İYİ Parti İl Başkanı Süslü, ''İlçe başkanlarımızın atamaları genel merkezimizin olurlarına sunulmak üzere gerçekleştirilmiştir. Atamasını gerçekleştirmediğimiz sadece 3 teşkilatımız kaldı. Bu teşkilatlarımızdaki çalışmalar devam etmekte olup, bu husustaki gelişmelerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Gökhan İÇKİLLİ