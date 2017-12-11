İYİ Parti Tokat kapılarını açtı

İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanlığı'na atanmasının ardından partisinin il ve ilçe binasını hizmete açan Av. Afşin Ünverdi, "İYİ’lerin Tokat’taki evi kapılarını geleceğe açıyor" dedi

Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti, örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, illerde teşkilatlanmayı düzenleyecek il başkanlarını atamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Tokat Kurucu İl Başkanlığı'na atanan Av. Mustafa Afşin Ünverdi, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Durmaz İşhanı Kat 4'de partisinin il başkanlığı ve merkez ilçe başkanlığını hizmete açtıklarını belirterek, "İYİ'lerin Tokat'taki evi kapılarını geleceğe açıyor" dedi.

YEŞİLYURT VE NİKSAR İLÇE BAŞKANLARI ATANDI

Göreve geldikleri günden itibaren il ve ilçe yönetim kurulunu oluşturmak için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Ünverdi, "Çalışmalarımız çerçevesinde ilk olarak Yeşilyurt İlçe Kurucu Başkanlığı’na İsmail Tüze’yi, Niksar İlçe Kurucu Başkanlığı’na ise Murat Basut’u görevlendirdik. Kendilerine, oluşacak yeni yönetimlerine ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Taner YEŞİLSU / TOKAT

Yeşilyurt İlçe Kurucu Başkanı İsmail Tüze (Solda) - Tokat Kurucu İl Başkanı Av. Mustafa Afşin Ünverdi (Sağda)