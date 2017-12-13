Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti, örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. Tokat Kurucu İl Başkanı Av. Mustafa Afşin Ünverdi, göreve geldikleri günden itibaren il ve ilçe yönetim kurulunu oluşturmak için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ederek, "Çalışmalarımız çerçevesinde ilk olarak, Yeşilyurt İlçe Kurucu Başkanlığı'na İsmail Tüze’yi, Niksar İlçe Kurucu Başkanlığı'na ise Murat Basut’u görevlendirdik. Şimdi ise Erbaa İlçe Kurucu Başkanlığı'na Engin Gürbüz, Reşadiye Kurucu İlçe Başkanlığı'na ise Okan S. Gürüf’ü atadık. Kendilerine, oluşacak yeni yönetimlerine ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Taner YEŞİLSU / TOKAT
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İYİ Parti Tokat'ta ilçe başkanlar atanıyor
İYİ Parti Tokat Kurucu Başkanı Av. Mustafa Afşin Ünverdi, Erbaa ve Reşadiye İlçe Kurucu Başkanları'nı atadıklarını açıkladı
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