İYİ Parti’de 5 ilçeye atama

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü, Ayvacık, Ladik, Atakum, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçe başkanlarının atamalarını gerçekleştirdi

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı olarak Ömer Süslü, ilçe başkanlarını atamaya devam ediyor. Başkan Ömer Süslü, Kavak, Vezirköprü, Bafra, Alaçam, Terme, Çarşamba ve Canik’ten sonra Ayvacık, Ladik, Atakum, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinin başkanlarını da belirledi. Ayvacık ilçesine esnaf İlmiza Atmaca, Ladik ilçesine işadamı Cemil Sukas, Atakum ilçesine avukat Selen Gülhan Çam, Tekkeköy ilçesine işkadını Gülay Aydın ve Salıpazarı ilçesine emekli polis memuru Şakir Şahin kurucu ilçe başkanları olarak atandı.

Sıfırdan bir partinin oluşumunu sağlamak çok ciddi meşakkat gerektiren bir çalışma olarak açıklayan Başkan Ömer Süslü, “ İçerisinde bulunduğumuz süreç zor bir süreç.Lakin halkımızın yoğun ilgisi bu zor süreci çok kolay geçirmemizi sağlıyor. Özellikle bayanların ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 11 Kasım itibariyle İYİ Parti’nin Genel Merkezi açıldı. Genel merkezin kurulmasının ardından Samsun kurucu il yönetimi olarak göreve başladık. Şimdi ise ilçelerin kurulma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tahmini Aralık ayı içerisinde ilçe yönetimleri de tam olarak atanmış ve görevine başlamış sahaya inmiş olacak” dedi. İsmail AKDUMAN