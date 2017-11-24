İYİ Parti’de 6 ilçe başkanı belli oldu

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü, Kavak, Vezirköprü, Bafra, Alaçam, Terme ve Çarşamba ilçe başkanlarının atamalarını gerçekleştirdi

İyi Parti Samsun Kurucu İl Başkanı olarak Ömer Süslü’nün atanmasının üzerine ilçelerde netlik kazanmaya başladı. Başkan Ömer Süslü, Kavak,Vezirköprü, Bafra, Alaçam, Terme ve Çarşamba ilçelerinin başkanlarını belirledi.

Kavak ilçesine yönetici Dursun Sercan, Vezirköprü ilçesine işadamı Salih Gürbüz, Bafra ilçesine mali müşavir Zafer Bektaş, Alaçam ilçesine işadamı Ersin Kıcır, Terme ilçesine işadamı Oğuz Pamuk ve Çarşamba ilçesine Avukat Rahman Çağrı Kılıç başkan olarak atandı. Diğer ilçelerin de atamalarının en kısa zamanda yapılacağını belirten Başkan Ömer Süslü, atanan ilçe başkanlarına yeni görevlerinde başarı diledi.

‘KAPIMIZ HERKESE AÇIK’

Siyasetin merkezinde ciddi anlamda bir boşalmanın söz konusu olduğunu belirten Başkan Ömer Süslü, “Biz siyasetin merkezinde yer alarak buradaki açıklığı kapamak istiyoruz. Türk bayrağının altında yaşamaktan gurur duyan, Ne mutlu Türküm Diyene demekten gocunmayanve bundan çekinmeyen bir toplumu ötekileştirmeden, Mezhebi, Dini, Irkı ne olursa olsun Türk olmaktan gurur duyan bir toplumu buluşturmak istiyoruz. Ne mutlu Türküm diyene” dedi. Canberk ÇONKOR