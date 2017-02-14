İyilik-der’den Suriye’ye Yardım

Adıyaman İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) tarafından Suriyelilere 1 tır dolusu yardım gönderildi.

Adıyaman İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) tarafından Suriyelilere 1 tır dolusu yardım gönderildi.

Adıyaman eski otogarın bulunduğu alandan dualar eşliğinde içerisinde battaniye, un, makarna, bulgur, yağ, şeker ve kıyafet bulunan yarım tırı Suriye'nin Azez kentine gönderildi.

Yardım tırı yola çıkmadan önce İyilik-Der gönüllüsü Yakup Ekinci tarafından yapılan basın açıklamasında, "İyilik-Der olarak Suriye'ye 7 yıldır devam eden ateşe su, zulme merhamet ve vicdansızlığa iyilik taşımaya devam ediyoruz. Savaşta mağdur ve mazlum olan Suriyeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hem dualarımızla hem de infaklarımızla göstermeye gayret ediyoruz. Adıyaman'dan Halep'e 1. Etap acil yardım kampanyası vesilesiyle 4 tır yardımı kardeşlerimize ulaştırmıştık. Daha sonra 2. Etap yardım kampanyası başlattık. Suriye'de ki durumunun aciliyetinden hareketle 1 tır insanı yardım malzemesi daha vücuda getirdik" dedi.

Basın açıklamasının ardından yardım tırı dualar ile uğurlandı.