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İyilik Melekleri, Çocukların Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Buluşuyor

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İyilik Melekleri, Çocukların Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Buluşuyor
Her yıl yaklaşık 5 bine yakın çocuğa yardım elini uzatan İyilik Melekleri Derneği, 20 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek yardım gecesi ile çocukların...

Her yıl yaklaşık 5 bine yakın çocuğa yardım elini uzatan İyilik Melekleri Derneği, 20 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek yardım gecesi ile çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Gülriz Sururi, Kerem Alışık, Merve Özbey, Deniz Türkali, Azra Akın ve Kutsi gibi 100'e yakın ünlünün yanı sıra cemiyet hayatında da önemli isimlerin katılacağı gecede toplanacak yardımlarla 81 ilden 112 çocuğun hayali gerçek olacak.

Kuruluşunun 4'üncü yılını geride bırakan ve "Her Şey Çocuklar İçin" sloganı ile hareket eden İyilik Melekleri Derneği, 20 Aralık'ta düzenlenecek yardım gecesi ile hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in yapacağı yardım gecesine Gülriz Sururi, Kerem Alışık, Merve Özbey, Deniz Türkali, Azra Akın ve Kutsi gibi 100'e yakın ünlünün yanı sıra cemiyet hayatından da önemli isimler katılacak. 81 ilden 112 çocuğun hayallerinin gerçek olacağı gecenin bir de sürprizi olacak. Niğde'de yaşayan ve en büyük isteği cerrah olmak olan bir kız çocuğunun hayali, Kalp Atışı dizisi oyuncularından Ali Burak Ceylan'ın da yer alacağı bir mizansenle hayata geçirilecek.

15 bin çocuğa yardım eli uzatıldı

İyilik Melekleri Derneği'nin kurucusu Nilay Çeteci, 2009'dan bu yana aktif olan derneğin Soma'da ki faciadan sonra orada yakınlarını kaybeden çocuklar için atölyeler açma hayali ile 2014'te resmiyet kazandığını, sonrasında ise odağına daha çok kız çocuklarını alarak yoluna devam ettiğini söyledi. Çeteci, daha çok çocuğa ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için yardımsever yeni iyilik meleklerini beklediklerini dile getirdi.

Yapılan bilgilendirmede, odağına daha çok kız çocuklarını alan İyilik Melekleri Derneği, 2014'ten bu yana her yıl yaklaşık 5 bin çocuk olmak üzere, bugüne kadar 15 binden fazla çocuğun hayallerini gerçekleştirdi. Gönüllülük esası ile yoluna devam eden derneğin kendi hayali ise dernek çatısı altında faaliyet gösterecek bir yuva, devlet bünyesinden ayrılmış ve kamu hizmeti hakkını belli sebeplerden kaybetmiş çocuklara aracı kurum olarak barınma, iş, sosyal destek gibi imkanlar sunmak ve özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarına yüksek oranda eğitim bursu imkânı sağlamak.

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