İyilik Ormanı Kuruluyor

Yaşar Üniversitesinin organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla "İzmir'de iyilik var" sloganıyla bir araya gelen 58 sivil toplum kuruluşu,...

Yaşar Üniversitesinin organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla "İzmir'de iyilik var" sloganıyla bir araya gelen 58 sivil toplum kuruluşu, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle "İzmir'de İyilik Var Ormanı" kurmak için Tire Dereliköy mevkiinde ilk fidanları dikti. İlk etapta 4 bin fidanın toprakla buluştuğu İyilik Ormanı, yeni bağışlarla büyüyecek.

"İzmir'de iyilik var" sloganıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 58 dernekten oluşan İzmir Sivil Toplum Ağı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle herkesi bir sebep ya da karşılık beklemeden iyilik yapmaya davet etmişti. Gün geçtikçe büyüyen ve daha fazla kişiye ulaşan "İzmir'de iyilik var" hareketi, bu bilinci gelecek nesillere taşımak için Ege Orman Vakfı ile "İzmir'de İyilik Var Ormanı" kurmak için işbirliği yaptı.

İlk fidanlar dikildi

Tire Dereli ağaçlandırma alanında gerçekleşen fidan dikim törenine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllüler, Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol katıldı. Katılımcılar, fidanları toprakla buluştururken ilk etapta 4 bin fidanın dikileceği belirtildi.

Bağışlarla büyüyecek

Bağışlarla daha da büyümesi hedeflenen bu orman ile iyiliğin gelecek nesillere de aktarılmasını istediklerini belirten Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, "İzmir'de İyilik Var kampanyasının devamı olarak oluşturulan İzmir'de İyilik Var Ormanı'nda 300'den fazla Yaşar Üniversitesi öğrencisi çalıştı. Her öğrenci, karbon ayak izini sıfırlamak için minimum 10 fidan bağışı hedefledi ve bu hedefi de aştı. Kendi ailelerinin ve çevrelerinin yanı sıra tanıdıklarını, mahallenin bakkalını bile fidan dikimi konusunda bilgilendirip bu ormana bağış yapmalarına vesile oldular. Bu anlamda 300 öğrenci aracılığı binden fazla kişinin, fidan dikimi konusunda farkındalığı sağlanmış oldu. Ege Orman Vakfı ile yapılan bu işbirliğinde dikilen fidanlar İzmir'de gönüllü çalışmalar yapan kurumların gönüllülerine ithaf edildi" dedi.

Doğaya iyilik

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol ise Tire-Dereliköy ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, "İzmir'de İyilik Var, çok önemli bir proje. Öğrencilerimiz burada ağaç ve orman konusunda bir sosyal sorumluluk projesinde neler yapılabilir onları projelendirdi. Bizzat fidan bağışlayarak bu etkinliğe katıldılar veya çevrelerini etkileyerek farkındalık yarattılar. Dolayısıyla sizler bugün burada doğaya bir iyilik yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.