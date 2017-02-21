İyilik ormanı kuruluyor

Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle "İzmir'de iyilik var" sloganıyla...

Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle "İzmir'de iyilik var" sloganıyla 58 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları, iyilik hareketini daha fazla kişiye yaymak için bu yıl da bir arada olacak. Ayrıca, mayıs ayında Ege Orman Vakfı işbirliğiyle "İzmir'de iyilik var" ormanı kurulacak.

"İzmir'de iyilik var" sloganıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 58 dernekten oluşan İzmir Sivil Toplum Ağı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle, herkesi bir sebep ya da karşılık beklemeden iyilik yapmaya davet etmişti. Binlerce gönüllüden kimisi mültecilere yardım ederek, kimisi sokak hayvanlarını doyurarak, kimisi bir yaşlının evini temizleyerek kimisi de huzure vinde konser vererek, gönüllülüğü, iyiliği ve dayanışmayı hatırlatmaya, farkındalık oluşturmaya çalıştı. "İzmir'de iyilik var" hareketi, hem geçen yılı hem de bu yıl da kentte daha fazla kişiye ulaşmak için neler yapılabileceğini değerlendirmek için Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törende bir araya geldi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İzmir Sivil Toplum Ağındaki dernek ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Tüm İzmir'e yaymak istedik"

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, geçen yıl önce "Kampüste iyilik var" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Akademisyeninden, çalışanına ve öğrencisine Yaşar Üniversitesi Gönüllü Takımı oluştu. Yıl boyunca birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını çevremize ve tüm İzmir'e yaymak istedik. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip aynı amaçta buluşarak İzmir Sivil Toplum Ağını kurduk. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi bize hep destek verdi, kampanyamızı sahiplendi. Bu anlamda yapılan çalışma yerel yönetim-sivil toplum ve üniversite işbirliği çerçevesinde de başarılı bir adım olarak gerçekleşti" dedi. Binlerce gönüllünün, sebepsiz, karşılık beklemeden çevresine iyilik yaptığını belirten Çimenli, "Yapılan iyiliklerin yanı sıra sosyal medyada 3 milyon 500 bin kişiye ulaşılarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu yıl da bu birliktelik artarak sürecek. Ümit ediyoruz ki İzmir'den yükselen bu iyilik hareketi tüm ülkeye yayılacaktır" diye konuştu.

İyilik ormanı kuruluyor

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise "İzmir'in, ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu toplumsal faydayı üreten gönüllüleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizim öğrencilerimiz sembolik olarak 1 kredilik sosyal sorumluluk dersini almadan mezun olamıyor. Öğrencilerimizin mezun olmadan önce, gelişmekte olan dünyanın sosyal ve toplumsal problemlerine kafa yormalarını, emek vermelerini, en azından toplumun ihtiyaçlarının farkında olmalarını arzu ediyoruz. Her yıl binin üzerinde öğrenci bu ders kapsamında yüzlerce iyilik projesine imza atıyor. Çalışanlar ve akademisyenler de oluşturdukları gönüllü takımıyla öğrencilere destek oluyor. "Kampüste iyilik var" sloganıyla yola çıkan öğrencilerimiz, bunu İzmir'e yakışır bir değer haline getirip "İzmir'de iyilik var" hareketine dönüştürdü. 2017'de de daha fazla üniversite, kurum, dernek, belediye ve öğrenciyle, Türkiye ve dünyaya iyilik sesimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, gelecek mayıs ayında Ege Orman Vakfı ile "İzmir'de iyilik var" ormanı kuracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer katkıları nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür belgesi ve plaket verdi.

(CA)

FOTO

YSR iyilik (1): Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli

YSR iyilik (2): Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer

YSR iyilik (3): İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu- Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer