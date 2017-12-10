Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Bayram, "İyilik Yapmak Kanımızda Var" kampanyası kapsamında Merzifon halkından 'kan bağışı' yapmalarını istedi

Orta Karadeniz Bölgesi'nin kan bağışı kabul merkezi olarak, Amasya, Samsun, Tokat, Sinop, Ordu il ve ilçelerinde kan bağışlarını kabul ettiklerini belirten Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, kanın tek kaynağının insan olduğunu hatırlattı.

Kan vermenin toplumsal bir ödev olduğunu vurgulayan Bayram, şöyle konuştu: "Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi olarak gönüllü, düzenli, güvenli kan bağışçı profilinden ülkemizin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Sorumluluk alanımızdaki il ve ilçelerde düzenlediğimiz 'İyilik Yapmak Kanımızda Var' kampanyamıza vatandaşlarımızdan büyük destek görüyoruz. İyilik yapmanın en güzel yollarından birisi kan vermektir. Maddi birikiminiz olmadan vücudunuzdaki kanı bir kişiye vererek, yardım eli uzatmış oluyorsunuz."

Merzifon'un 2016 yılında kan bağışı oranında yüzde 7.9 oranla bölge birincisi olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Bayram, "Merzifon'da çok kapsamlı kan bağışı çalışmaları yapıyoruz. Merzifon bizim kan bağışı kampanyalarımızı özveriyle, istekle yapmamızı sağlayan bir şehir. Tüm bireylerin Merzifonlular gibi kan verme konusunda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu