İzci Öğrencilerin Kütüphane Gezisi

Hisarcık Atatürk İlkokulu Yavrukurt İzci Ünitesinde faaliyet yürüten 27 izci için İlçe Halk Kütüphanesi'ne gezi düzenlendi.
İzci Lideri Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde İlçe Halk Kütüphanesi'ni gezen izci öğrencilere Kütüphane Sorumlusu İsmail Yaldız tarafından kütüphanede uyulması gereken kurallar, kütüphanenin kullanım amaçları ve üyelik sistemi hakkında bilgiler verildi.
Yusuf İzzettin Kelek, kütüphane gezisinin amacının izci öğrencilere kitap sevgisini aşılama, kitabın hayatımızdaki önemini kavratma ve kütüphane alışkanlığının kazandırılması olduğunu belirtti.(MA-EFE)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.