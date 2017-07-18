İzdeniz’de Grev 7. Gününde

İzmir Körfezi'nde yolcu ve arabalı vapur hizmeti veren Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ şirketinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma...

İzmir Körfezi'nde yolcu ve arabalı vapur hizmeti veren Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ şirketinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonucu başlayan grev bugün 7. gününe girdi.

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev nedeniyle 7 gündür vapurlar çalışmıyor. Kentteki trafik yoğunluğunun artmasına neden olan bu durumdan en fazla vatandaşlar etkilenirken, İZDENİZ çalışanları haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtiyor.

"Başkan Kocaoğlu, bürokratları tarafından yanıltılıyor"

66 yıllık sendika tarihinde ilk kez greve çıktıklarını belirten TDS Şehir Hatları Şube Başkanı Hüseyin Sarayoğlu, devam eden greve ilişkin, "Bir mağduriyet var. Vatandaş müthiş bir eziyet çekiyor. Otobüslerde klima yetersiz. Şu güzelim gemilerde çayını içerek karşıya geçmek, püfür püfür esen rüzgardan yararlanmak yerine böyle bir yola gidildi. Ben bu hafta sonuna doğru bir şey bekliyorum, çözülür diye tahmin ediyorum. İnşallah halkı daha fazla mağdur etmeyiz. Gemiler de yatıyor bunlar çok üzücü. Bunları belediye de düşünüyordur herhalde. Kendisinin açıkladığı ücret politikası var. Bizlerin 3 bin-3 bin 500 TL aldığı söyleniyor. Biz kesinlikle böyle bir para almıyoruz. Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu yanıltılıyor, bürokratları tarafından yanıltıldığını düşünüyorum. Bizim içerimizde böyle ücret alan yok. Hatta ve hatta asgari ücret altında alıyorlar. Yılbaşı itibariyle kanun gereği yukarıya çekmişlerdi. Biz, bin 900-2 bin 100 TL arası maaş ki sosyal yardımlar da dahil buna maaş alıyoruz. Bir yerde yanlış var ama herhalde yanıltılıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Greve haklarını alana kadar devam edeceklerini belirten Sarayoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin demokrat bir belediye olduğunu ve karşılıklı anlaşma sağlanacağına inandığını söyledi.

"Diğer iştiraklere verilen zammın çok altında kalıyor"

Karşıyaka halkının kendilerine destek olduğunu belirten Sarayoğlu, şunları söyledi:

"Her sabah ve her akşam düzenli olarak hem kahvaltımızı hem pasta ve böreklerimizi getiriyorlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Henüz karşı taraftan bir iletişim kurulamadı. Tek üzüldüğümüz nokta halkı çok mağdur ettik burada. Ondan dolayı özür diliyorum ama bize sahip çıktıkları için de teşekkür ediyorum. Ben gemi kaptanıyım. Vicdanen de çok rahatsız oluyorum. Şu gemiler bağlı, milyon dolar verdik yaptırdık bu gemileri. Bizim amacımız şov değil. Bizim amacımız sadece toplu sözleşmede talep ettiğimiz rakamlar. Bize 9,5 zam veriyor. Diğer iştiraklere verilen zammın çok altında kalıyor. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Onun için vicdanım rahat değil. Halk burada gemiler burada. Ben gemi kaptanıyım nasıl rahat olayım. Bizim şovla işimiz yok, biz grev istemiyoruz. Biz çözümden yanayız. Masada oturur çözeriz diye düşünüyorum. Bunu ileriki safhalara götürmek sıkıntı olur. Ülkenin konjonktürü de buna çok müsait değil."

Karşıyaka halkı yiyecek yapıp getiriyor

Kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan, yiyecek ve içecek getiren Karşıyaka halkına teşekkür eden İZDENİZ çalışanları da, bir an önce anlaşma sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Grev yapan çalışanlara börek getiren 78 yaşındaki Münire Akçay da, "Onlara destek olmak için geliyorum. Böyle perişan oturuyorlar. Haklarını versinler" dedi.

Vatandaşlar mağdur

Vapurlar çalışmadığı için mağdur olduklarını belirten Karşıyaka halkı ise bu grevin işçilerin hakkı olduğunu ancak bir an önce uzlaşmanın sağlanarak mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği ifade etti.