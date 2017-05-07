İzdeniz’de Gurur Günü

Filosunu modern gemilerle yenileyen ve emniyetli, güvenilir, çevreye duyarlı yaklaşımı ile yolcu memnuniyetini hızla artıran İZDENİZ, kaliteli ulaşım...

Filosunu modern gemilerle yenileyen ve emniyetli, güvenilir, çevreye duyarlı yaklaşımı ile yolcu memnuniyetini hızla artıran İZDENİZ, kaliteli ulaşım hizmetini tescillendirdi. İZDENİZ, TSE'den "Müşteri Memnuniyeti-Şikayet Yönetimi", "Çevre Yönetimi Sistemi" ve "Kalite Yönetimi Sistemi" belgelerini almaya hak kazanırken, uluslararası kalite yönetim sistemi belgesi "IQ Net"in son versiyonunu da alarak Türkiye'deki ulaşım hizmeti sektöründe bir ilke imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ A.Ş., filosuna kattığı modern ve çevreci gemilerle hizmet kalitesini artırdı. Kent içi ulaşımda deniz yolculuğunu tercih edenlerin sayısı hızla artarken, İZDENİZ kalitesini dört belgeyle tescilledi. TSE'den "Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi 10002:2014", "Çevre Yönetimi Sistemi 14001:2015" ve "Kalite Yönetim Sistemi 9001:2015" belgelerini almaya hak kazanan İZDENİZ, uluslararası "IQ Net Sertifikası"nı da 2015 yılına yükselterek ulaşım hizmeti sektöründe Türkiye'de "Entegre Yönetim Sistemi"ne geçmeye hak kazanan ilk ve tek kurum oldu. TSE Ege Bölge Koordinatörü Atilla Gündüz, Bostanlı İskelesi'nde düzenlenen törenle TSE belgelerini İZDENİZ Genel Müdürü Salih Aslan'a verdi.

4x4'lük kalite

İç, orta ve dış körfezde günde ortalama 50 bin yolcu, Bostanlı-Üçkuyular arasında 3 bin araç taşıdıklarını belirten İZDENİZ Genel Müdürü Salih Aslan, verdikleri kaliteli hizmetin TSE tarafından belgelenmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Aslan, "Deniz ulaşımında izlediğimiz prosedürler, TSE uzmanları tarafından denetlenerek onaylandı. Verdiğimiz hizmetlerin ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunu belgeledik. Hep birlikte çalışarak çok yol kat ettik. Sürekli kendimizi geliştirdik ve yeniledik. Sonunda dört belgeyi almaya hak kazandık" diye konuştu.

"Yüzde 87 oranında memnuniyet"

Körfez'de ulaşım hizmeti verirken "Temiz Çevre, Temiz Deniz" ilkesini gözettiklerini dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Katı atıkları ayrıştırarak yetkilendirilmiş kuruluşlara veriyoruz. Evsel atıkları da İZSU'nun şebekesine aktarıyoruz. Gemilerimizin sintine atıklarını ise İzmir Limanı'nda görevli yetkili atık alma kuruluşlarına vererek atıklarımızın doğaya karışmasını tümüyle önlüyoruz. Çevreyi korumaya duyarlı bu yaklaşımımızdan dolayı çevre yönetimi belgesi almaya hak kazandık. Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile yolcu memnuniyeti anketi yaptık. Yüzde 87 oranında bir memnuniyet ortaya çıktı. Ancak bizim hedefimiz çok daha yukarılarda. Bizim hedefimiz de en yüksek oranda memnuniyet sağlamak, yolcularımızın beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak hizmette fark ortaya koymaktır. Yolcu şikayetlerine anında yanıt vererek gemilerimizde emniyet yönetim sistemini de uygulayarak entegre yönetim sistemine geçiş yaptık. Sırada iş sağlığı ve güvenliği ile enerji yönetim sistem belgelerini almak var."

İZDENİZ'de "kırmızı bayrak" da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla tüm yolcu ve arabalı vapurların yenilendiğine de dikkat çeken Aslan, gemilerin ve iskelelerin engelli yolcuların kullanımına uygun olduğunu, Engelsizİzmir tarafından verilen üç yıldızlı kırmızı bayrağa sahip olmanın da gururunu yaşadıklarını dile getirdi. TSE Ege Bölge Koordinatörü Atilla Gündüz, İZDENİZ'i kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Törene TSE Ege Bölge Belgelendirme Müdürü Ahmet Namlı, İZDENİZ Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Değerli ve Aydın Güzhan ile TSE baş denetçileri ve İZDENİZ çalışanları katıldı.