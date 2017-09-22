İzinsiz İlan Asana Ceza Kesilecek

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde duraklara, levhalara ve ağaç gibi yerlere izinsiz olarak reklam ve afiş asanlara yönelik çalışma...

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde duraklara, levhalara ve ağaç gibi yerlere izinsiz olarak reklam ve afiş asanlara yönelik çalışma yaptı.

İzinsiz olarak çeşitli yerlere asılan ve trafik levhalarını dahi kapatarak kazalara neden olabilecek boyutlara ulaşan ilan ve reklamlar için çalışma başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarına izinsiz asılan afiş ve reklamların önce resimlerini çekti ardındansa cezai işlem uyguladı.

Asan kişi ve işletmelere yönelik yapılan uygulamaların bundan sonraki süreçte de süreceği belirtildi. Bu ilanların görüntü kirliliği oluşturduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uşak Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Zengin bu duyarsızlığın haksız kazanca sebep olduğunu ifade etti.

Zengin, "Uşak'ta son üç aydır yapılan denetimlerde otobüs duraklarına, belediyemize ait elektrik direklerine, trafolara el ilanları ve afişler yapıştırıldığını görmekteyiz. Bu konudaki gerekli işlemleri Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yapmaktayız. Biz tespit ettiğimiz şahıslara Kabahatler Kanununun 42. Maddesine göre işlem yapmaktayız. Bunun da cezası 227 liradan 6 bin 989 bin liraya kadar çıkabiliyor. Hem şehrimizin estetiği açısından kötü bir görüntü teşkil ediyor hem de haksız kazanca sebep oluyor. Ayrıca trafik levhalarına yapıştırılan el ilanları bazen kazalara sebebiyet verebiliyor. Biz Zabıta Müdürlüğümüz olarak gerekenleri yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızdan da böyle bir duruma tanık olmaları halinde ALO 153 hattı üzerinden bizlere haber vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

Yapılan denetimlerde asılan ilanlar ve yapıştırılan reklamlar kaldırıldı.