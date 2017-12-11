İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişiyi Jandarma Yakaladı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından izinsiz kazı yapan 3 kişi Boztepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri izinsiz kazı yapılacağına dair aldığı istihbarat sonucu Boztepe ilçesi Çimeli köyünde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda C.B., Y.Y.,P.Y. ile birlikte 1 dedektör, 2 diz üstü bilgisayar, 6 adet define aramakta kullanılan şiş, 1 adet 12 wolt akü, 10 adet kazı malzemesi ele geçirildi.
C.B., Y.Y.,P.Y., Jandarma Komutanlığında verdikleri ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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