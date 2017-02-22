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İzmir Adliyesi’nde Hareketli Dakikalar

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İzmir Adliyesi’nde Hareketli Dakikalar
Ödemiş Açık Cezaevinden firar eden Çağlar A.'yı yakalayıp İzmir Adalet Sarayı'na getiren polis, adliyede cezaevi firarisini elinden kaçırdı.

Ödemiş Açık Cezaevinden firar eden Çağlar A.'yı yakalayıp İzmir Adalet Sarayı'na getiren polis, adliyede cezaevi firarisini elinden kaçırdı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş ederken iki vatandaşın da yardımıyla zanlı polis tarafından yakalandı.

Ödemiş Açık Cezaevin'den geçtiğimiz 18 Ocak'ta firar eden 35 yaşındaki Çağlar A., bugün Bornova'nın Çamdibi semtinde polis ekiplerince yakalandı. Çamdibi Polis Merkez Amirliği'ne bağlı 2 polis memuru şahsı İzmir Adalet Sarayı'na getirdi. Burada polis zanlı Çağlar A.'yı adliye nezarethanesine götürmek için İzmir Adliyesi C kapısından giriş yaptı. Bu sırada Çağlar A., polislere elindeki eşyaları bırakmak için müsaade istedi. Polislerin dalgınlığından faydalanan Çağlar A., yakın olduğu çıkış kapısından çıkıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden zanlıyı getiren polisler ve adliyede görevli polisler Çağlar A.'nın arkasından koşmaya başladı.

Polis havaya ateş açtı

Çağlar A., İzmir Adliye'si C blokun önünden İzmir Adli Tıp Kurumu'na doğru koşarken arkasındaki polisler "kaçma', "dur" diye ikazda bulundu. Cezaevi firarisi durmayıp kaçmaya devam edince polis havaya ateş açtı. Polislerin kovaladığı şahsı gören cenaze işlerinde çalışan Taşkın Koç (44) kaçan zanlıya vurdu. Çağlar A. darbe ile sendelerken orada arzuhalcilik yapan emekli polis Cabbar İmran (64) da zanlının üstüne atladı. Poliste hemen gelerek hükümlüyü yakalayıp kelepçeledi. Yerde yatan Çağlar A. polislere "Çocuk aklıma geldi. Yoksa sana yapar mıydım ağabey" dedi. Zanlı daha sonra polis ekiplerince İzmir Adliyesi nezarethanesine götürüldü. Polisin havaya ateş açması ve kovalamaca nedeni ile adliyede kısa süreli panik yaşandı.

Polise yardımcı oldu

Kaçan cezaevi firarisini yakalanmasında polise yardım eden cenaze işlerinde çalışan Taşkın Koç, "Polis havaya ateş ederek geliyordu. Ben arabanın arkasında geçtim. Kaçan şahıs arabanın yanından geçerken bir tane vurdum. Sendeleyince yanımda olan Cabbar ağabeyle birlikte üstüne kapaklandık polisler geldi" dedi.

İzmir Adliyesi’nde Hareketli Dakikalar

İzmir Adliyesi’nde Hareketli Dakikalar

İzmir Adliyesi’nde Hareketli Dakikalar

İzmir Adliyesi’nde Hareketli Dakikalar

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