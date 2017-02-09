İzmir Baro Başkanı Özcan: ’’Uzlaştırmayı Sadece Avukatlar Yapsın’’

İzmir Barosu tarafından düzenlenen uzlaştırma seminerinde konuşan İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, yasal mevzuatta değişiklik yapıldığını ve artık...

İzmir Barosu tarafından düzenlenen uzlaştırma seminerinde konuşan İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, yasal mevzuatta değişiklik yapıldığını ve artık uzlaştırma yapacak kişinin hukukçu olması şartı arandığını, bu nedenle bu seminerler dizisine başladıklarını söyledi.

İzmir Barosu tarafından düzenlenen uzlaştırma semineri, Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 850 avukatın katıldığı seminere Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Uzlaştırmacı-Arabulucu Uzman Pakize Pelin Özşahinli ve Cumhuriyet Savcısı Nazan Pekcan konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, yasal mevzuatta değişiklik yapıldığını ve artık uzlaştırma yapacak kişinin hukukçu olması şartı arandığına dikkat çekti. Bu nedenle bu seminerler vermeye başladıklarını ifade eden Özcan, yaklaşık üç yıldır uzlaştırma görevini sadece avukatların yapması konusunda her türlü girişimi yaptıklarını söyledi. Baro Başkanı Özcan, emniyet mensuplarının, adliye personellerinin hatta adliye banka müdürlerinin tercih ediliyor olmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Yapılan bu yasal değişikliği fırsat bilerek bu seminerleri düzenliyoruz. Özellikle karar mekanizmasında olan kişilerin dikkatini çekmek ve bir anlamda da bu açık olduğumuz diyalog kapılarını kapatmamaktadır. Amacımız bundan sonra uzlaştırma dosyalarının istisnasız meslektaşlarımıza verilmesidir. Bugün salondaki tablo bunun çok açık bir şekilde ifade ediyor. Bu çalışmaya katılarak uzlaştırmacı olarak görev almak isteyen meslektaşlarımızın sayısı bin 200'leri aşmış durumda. Asıl amacımız dosyaların meslektaşlarımıza verilmesi ve hukuksuzlukların ortadan kaldırılması. Burada dağıtılacak sertifikalar sonunda bir listemiz olacak, bu listeye aynı CMK'da olduğu gibi adliyede ilgili Cumhuriyet savcıları ile paylaşacağız. Asıl hedefimiz uzlaştırma görevlendirmelerinin bilgisayar ortamında yapılmasıdır. Bununla ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

Uzlaştırma kapsamına giren suçlar arttı

Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan'ın konuşmasının ardından söz alan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, uzlaştırma kapsamına giren suçlar konusunda yeni değişiklikleri anlattı. Önceki düzenlemeyle karşılaştırıldığında uzlaştırma kapsamına giren suçların sayısının arttırıldığını ifade eden Erdem, "Etkin pişmanlık uygulanan suçlar bakımından da uzlaştırma mümkün hale gelince eskiden şikayete bağlı suçlar olduğu halde uzlaştırma kapsamına girmeyen bazı suçlar da uzlaştırma kapsamına girmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Nazan Pekcan ise gerek ücretler, gerekse uygulama anlamında İzmir modelinin uygulanması gerektiğini belirterek, 2009 yılına kadar kolluk tarafından olay yaşanır yaşanmaz mağdurun önüne uzlaşma isteyip istemediğini soran bir form uzatıldığını; ancak olay daha sıcak olduğu için çoğunlukla olumsuz geri dönüşler alındığını kaydetti. İzmir modelinde ise kolluğa uzlaştırmanın anlattırılmadığını, olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra ve uzlaştırmacı tarafından gerçekleştirilen uzlaştırma önerilerinde daha olumlu geri dönüşler alındığını dile getirdi.

Uzlaştırmacı-Arabulucu Uzman Pakize Pelin Özşahinli ise şöyle konuştu:

"Onarıcı adalet suçtan doğan zararın onarılması amacına hizmet eden mağdurun ve failin söz sahibi olarak sürece etkin olarak katıldığı bir anlayıştır. Uzlaştırmada da mağdur ve fail süreçte söz sahibidir. Günümüzde geleneksel ceza hukuku anlayışını içeren cezalandırıcı adalet düşüncesi yavaş yavaş terk edilmiş, mağdur haklarının korunması ve suçtan doğan zararın giderilmesi düşüncesi ön plana çıkmıştır. Uzlaştırmada en öncelikli amaç mağdurun zararının giderilmesidir."