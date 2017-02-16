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İzmir Barosu Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor

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İzmir Barosu Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor
İzmir Barosu, acil gündemle toplanarak olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu.

İzmir Barosu, acil gündemle toplanarak olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, olağanüstü genel kurulda seçim yapılmayacağını, sadece kanun hükmünde kararnamelerin ve anaysa değişikliğinin konuşulacağını kaydetti.

İzmir Barosu, internet sitesi üzerinden olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, "İzmir Barosu Yönetim Kurulu, başvurucuların, 14 Şubat tarihli 5087 sayılı dilekçesi üzerine 15 Şubat'ta acil gündemle toplanarak dilekçede belirtilen gündem doğrultusunda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. İzmir Barosu Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu madde 83'te belirtilen 15 günlük süreyi beklemeksizin derhal madde 84 gereğince 30 günlük süreyi de dikkate alarak 19 Mart'ta ilk toplantı, 26 mart'ta ikinci toplantı olmak üzere, olağanüstü genel kurul için tüm meslektaşlara çağrı yapılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, "Kanun hükmünde kararnameler ve anayasa değişikliği ile ilgili olağanüstü genel kurul toplama isteği doğdu. Arkadaşlardan yeterli imza toplanınca yasaya uygun olarak toplantımızı yapacağız. Olağanüstü genel kurul, seçimsiz olacak. Kanun hükmünde kararnameler ve anayasa değişikliği konuşulacak" dedi.

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